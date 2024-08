Donnerstag, 15. Aug. 2024 11:48 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

KIOXIA hat auf der Future of Memory and Storage (FMS) in Santa Clara, Kalifornien, einen Prototyp seiner neuen Breitband-SSD mit optischer Schnittstelle vorgestellt. Diese Technologie verspricht, die Effizienz und Flexibilität von Rechenzentren der nächsten Generation erheblich zu verbessern.