Freitag, 16. Aug. 2024 11:56 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Diese Entscheidung ist vermutlich ein Resultat aus den deutlich gesteigerten Kosten für den Industriestandard 80 Plus. Cybenetics nutzt für seine Zertifizierung anderen Testmethoden als 80 Plus, die auf mehr Messwerten basiert. CORSAIR möchte damit das Bewusstsein der Verbraucher für die Unterschiede zwischen Cybenetics und 80 PLUS schärfen, um sicherzustellen, dass die Netzteile strengen Tests unterzogen wurden und optimale Leistung bieten.

Die Cybenetics-Zertifizierung bietet nach Auffassung von Corsair eine umfassendere Bewertung der Netzteile als die bisherige 80 PLUS-Zertifizierung. Während die Effizienz weiterhin nach dem bekannten System von Bronze bis Titanium bewertet wird, sind die Tests von Cybenetics umfangreicher. Cybenetics hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, da es andere Effizienz-Metriken und zudem eine Geräuschzertifizierung bietet, die Netzteile nach ihrer akustischen Leistung kategorisiert. Dies ist besonders für Gamer und Profis wichtig, die auf leise Systeme angewiesen sind.

Im Rahmen einer Informationskampagne hat CORSAIR einen neuen Artikel veröffentlicht, der ausführlichere Informationen über die Unterschiede zwischen Cybenetics und 80 PLUS bietet. Dieser Artikel ist auf der Explorer-Plattform von CORSAIR verfügbar.

Alle in den letzten Jahren veröffentlichten Netzteile von CORSAIR tragen sowohl die 80 PLUS- als auch die Cybenetics-Zertifizierung, um den Übergang zu erleichtern. Zukünftige Netzteile werden ausschließlich die Bewertungen von Cybenetics verwenden, um eine möglichst eindeutige Darstellung der Leistung sicherzustellen.

Wichtig dabei ist zu wissen, dass obwohl Cybenetics die Bezeichnungen (Gold, Platinum, Titanium) übernommen hat, die Bedigungen für diese Kategorien nicht gleich sind. Ein Netzteil kann so z.b. bei einem Zertifikat Gold erreichen, bei dem anderen aber Platinum. Die Vergleichbarkeit ist hier also nicht immer gegeben. Zudem sind die Testbedigungen von 80 Plus deutlich transparenter und einfacher nachzuvollziehen.

CORSAIR ist bekannt für Qualität und Innovation in der Welt der PC-Komponenten und hat eine lange Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung leistungsstarker und zuverlässiger Netzteile. Die neue Produktreihe RMx SHIFT ist ein Beispiel für diesen innovativen Ansatz und ermöglicht eine einfachere Kabelführung für einen aufgeräumten Systemaufbau. Jedes Netzteil von CORSAIR wird strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass es höchste Qualitätsstandards erfüllt. CORSAIR bietet zudem bis zu zehn Jahre Garantie und weltweiten Support, um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.