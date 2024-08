MSI und Blizzard feiern 20 Jahre World of Warcraft mit exklusiver GTX 4070 Grafikkarte

Donnerstag, 22. Aug. 2024 10:59 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Zum 20-jährigen Jubiläum von World of Warcraft und der bevorstehenden Veröffentlichung der Erweiterung "The War Within" haben MSI und Blizzard Entertainment eine besondere Kooperation angekündigt.

Gemeinsam präsentieren sie die limitierte GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION. Diese Grafikkarte, basierend auf der Nvidia 4070 SUPER GPU, bietet die modernsten Technologien wie DLSS und Raytracing, um eine besonders hohe Grafikqualität und flüssiges Gameplay zu gewährleisten.

Das exklusive Design der Grafikkarte soll durch die charakteristischen Farben Mystic Blue und Glorious Gold hervorstechen, die an die Welt von World of Warcraft erinnern. Ein besonderes Highlight sind die verschiebbaren und magnetischen Puzzle-Rückplatten, die von den zehn Erweiterungen der letzten 20 Jahre inspiriert sind. Spieler können diese Rückplatten nach Belieben kombinieren und so ihre Grafikkarte individuell gestalten.

Diese Zusammenarbeit zwischen MSI und Blizzard ist eine Hommage an die langjährige Erfolgsgeschichte von World of Warcraft. Sie verbindet fortschrittliche Technologie mit künstlerischer Ästhetik und richtet sich an Fans der epischen Spielwelt. Im Rahmen der Feierlichkeiten wird es zudem eine spezielle Kampagne geben, die Spieler tiefer in die Welt von World of Warcraft eintauchen lässt und ein attraktives Gewinnspiel beinhaltet.

Die limitierte Edition der GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION soll nicht nur technisches auf Höhe der Zeit sein, sondern auch ein Sammlerstück für treue Fans. Die Grafikkarte wird in einer exklusiven Verpackung geliefert, die ebenfalls im Design von World of Warcraft gehalten ist und somit das Gesamtbild abrundet.

Zusätzlich zur Grafikkarte wird es eine Reihe von begleitenden Events und Aktionen geben, die das Jubiläum gebührend feiern. Dazu gehören unter anderem Livestreams mit bekannten Persönlichkeiten aus der Gaming-Szene, exklusive In-Game-Items und vieles mehr. Diese Events bieten den Fans die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für World of Warcraft zu teilen und gemeinsam das 20-jährige Bestehen des Spiels zu feiern.

MSI und Blizzard haben sich mit dieser Kooperation das Ziel gesetzt, die Community zu stärken und die Begeisterung für World of Warcraft weiter aufrecht zu erhalten. Die limitierte Grafikkarte ist ein Symbol für die enge Verbindung zwischen den Spielern und der Welt, die Blizzard vor zwei Jahrzehnten erschaffen hat.

Besucher der gamescom können die exklusive Grafikkarte und weitere Highlights am Stand von MSI in Halle 10.1, Stand A078, bewundern und sich selbst ein Bild von der Technologie und dem einzigartigen Design machen.