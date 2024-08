Caseking: Highlights auf der Gamescom 2024

Donnerstag, 22. Aug. 2024 13:55 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Ein besonderes Highlight ist der neue Gaming-Stuhl DAWN von noblechairs. Dieser Stuhl, der in Deutschland entwickelt und in Italien hergestellt wird, kombiniert modernste ergonomische Features mit hochwertiger Verarbeitung und elegantem Design. noblechairs hat kürzlich erneut den European Hardware Award 2024 gewonnen und setzt mit dem DAWN die Messlatte noch höher. Auf der Gamescom kann der DAWN erstmals live erlebt werden.

Um dem neuen Modell eine angemessene Bühne zu bieten, unterstützt noblechairs den "Find Your Next Game"-Stream von Gamestar, der während der gesamten Messe Neuigkeiten und interessante Beiträge direkt aus den Hallen der Gamescom liefert. Der DAWN wird im Stream von der Opening Night Live bis zum Abschluss am Sonntagabend zu sehen sein. Besucher können den Stuhl an den Ständen von GIANTS Software (Halle 6.1, B061), LG Electronics (Halle 10.1, B051) und Cathedral Studios (Halle 10.1, E-080) ausprobieren.

Der Hersteller Nitro Concepts, bekannt für hochwertige Gaming-Stühle und Schreibtische, bringt seine Expertise nun auch in den Bereich Sim-Racing ein. Mit einem besonderen haptischer Feedback-Technologie von "Sensit!" eröffnet Nitro Concepts, nach Angaben des Herstellers, ganz neue Dimensionen des haptischen Feedbacks. Am Stand von MOZA Racing (Halle 10.1, C.039) können Besucher live erleben, wie Nitro Concepts für einen entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil und eine immersivere Rennerfahrung sorgt. Interessierte können sich zudem registrieren, um als Erste Neuigkeiten zum Launch zu erhalten.

Nach einem ersten Ausblick auf der Computex 2024 in Taipeh können die neuen Gehäuse von HAVN nun auch in Europa in Aktion erlebt werden. Bei Cathedral Studios (Halle 10.1, E-080) können Besucher den unveröffentlichten Horror-Kracher "The Bornless" auf leistungsstarken King Mod Systems Gaming-PCs anspielen. Zudem gibt es einen schicken Showcase-Build im ebenfalls noch unveröffentlichten HAVN HS420 zu bewundern. Schnellentschlossene, die sich unter dem angegebenen Link registrieren, haben die Chance auf ein kostenloses Upgrade zur VGPU Edition des HAVN HS420.

Caseking wünscht der Community und den Partnern eine fantastische Zeit auf der Gamescom 2024.