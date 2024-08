WD_BLACK SN850P jetzt mit 8 TB - Die offiziell lizenzierte SSD für PS5-Konsolen

Freitag, 23. Aug. 2024 08:55 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Ein besonderes Highlight der neuen SSD ist der optimierte Kühlkörper, der speziell für die PS5-Konsole entwickelt wurde. Dieser sorgt für eine einfache und sorgenfreie Installation in den M.2-Steckplatz und ermöglicht ein unterbrechungsfreies Spielerlebnis. Dank der hohen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.300 MB/s (bei den Modellen mit 1TB bis 4TB) profitieren Spieler von nahtlosem Gameplay und extrem kurzen Ladezeiten.

Ein weiteres Plus ist der im Lieferumfang enthaltene Testzugang zu PlayStation Plus Premium, der sofortigen Zugriff auf hunderte PS5-Spiele bietet. Mit der WD_BLACK SN850P können Spiele direkt von der SSD gespielt werden, ohne dass ein Transfer oder das Löschen von Spielen erforderlich ist. Dies sorgt für schnelle Anbindung durch eine getestete und offiziell genehmigte Speicherlösung für die PS5-Konsole.

Die WD_BLACK SN850P ist in verschiedenen Modellen erhältlich: 1TB (WDBBYV0010BNC-WRSN), 2TB (WDBBYV0020BNC-WRSN), 4TB (WDBBYV0040BNC-WRSN) und neu auch mit 8TB (WDBBYV0080BNC-WRSN). Die sequentiellen Lesegeschwindigkeiten betragen 7.300 MB/s für die Modelle mit 1TB bis 4TB und 7.200 MB/s für das 8TB-Modell. Die sequentiellen Schreibgeschwindigkeiten liegen bei 6.300 MB/s für das 1TB-Modell und 6.600 MB/s für die Modelle mit 2TB bis 8TB.

Die SSDs nutzen die PCIe Gen4-Schnittstelle mit einer Geschwindigkeit von 16GT/s und bis zu 4 Lanes. Die Abmessungen des Kühlkörpers betragen 80 mm in der Länge, 24,46 mm in der Breite und 9,89 mm in der Höhe, bei einem Gewicht von 30,4 g. Die Lebensdauer (TBW) variiert je nach Modell: 600 TBW für 1TB, 1.200 TBW für 2TB, 2.400 TBW für 4TB und 4.800 TBW für 8TB. Die SSDs kommen mit einer fünfjährigen eingeschränkten Garantie.

Die SSDs sind rückwärtskompatibel mit PCIe Gen3 x4, PCIe Gen3 x2, PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2 und PCIe Gen2 x1. Sie sind kompatibel mit Windows 10+ und der PlayStation 5 (PS5-Systemsoftwareversion 23.02-08.00.00 oder höher erforderlich).