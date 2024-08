Die Veröffentlichung von Dragon Age: The Veilguard, dem vierten Teil der beliebten Rollenspielreihe, steht kurz bevor. Ab dem 31. Oktober können Spieler in die faszinierende Welt von Biowares neuestem Singleplayer-Abenteuer eintauchen.

Besonders bemerkenswert ist der immense Aufwand, den Bioware in die PC-Version des Spiels gesteckt hat: Über 200.000 Stunden wurden in Leistungs- und Kompatibilitätstests investiert.

In einem aktuellen Blogeintrag betonen die Entwickler, dass die PC-Version von Dragon Age: The Veilguard 40 Prozent der Plattform-Tests ausmachte. Viele Teammitglieder bei Bioware nutzen selbst hauptsächlich den PC als Spieleplattform, was die Bedeutung dieser Tests unterstreicht. „Die Dragon-Age-Reihe begann auf dem PC und wir wollten sicherstellen, dass der PC ein großartiger Ort ist, um unser Spiel zu spielen“, heißt es im Blogeintrag. Ein eigenes Team wurde zusammengestellt, das sich ausschließlich auf die PC-Erfahrung konzentrierte.

Die Steuerung und Benutzeroberfläche des Spiels sollen sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit einem Controller ein optimales Nutzungserlebnis bieten. Zudem wird Dragon Age: The Veilguard klassenspezifische Tastaturbelegungen ermöglichen, sodass beispielsweise Schurken und Krieger unterschiedliche Tastaturkürzel verwenden können.

Ein weiteres Highlight ist die Anpassbarkeit der Grafikeinstellungen. Spieler können diese in Echtzeit über das Menü anpassen, was die Suche nach den optimalen Einstellungen erleichtert. Cutscenes können dank einer speziellen Menüoption auf 21:9-Widescreen-Monitoren ohne schwarze Balken genossen werden. Zudem kommt die Steam-Version des Spiels auch ohne den EA-Launcher aus, und die Verknüpfung mit einem EA-Account ist optional.