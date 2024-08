IBM zieht sich aus dem Forschungs- und Entwicklungssektor in China zurück und entlässt über 1000 Mitarbeiter. Diese Entscheidung wurde von Jack Hergenrother, Vice President für Global Enterprise Systems Development, in einem virtuellen Meeting bekannt gegeben.

Laut Hergenrother sieht sich IBM in China einem wachsenden Wettbewerb gegenüber, während das Infrastrukturgeschäft in den letzten Jahren rückläufig war. Daher soll die Forschungs- und Entwicklungsabteilung künftig auf verschiedene Regionen verteilt werden.

Einige der betroffenen Mitarbeiter haben bereits Angebote erhalten, an anderen Standorten weiterzuarbeiten, beispielsweise in Indien. Anderen wurde unter bestimmten Bedingungen eine Abfindung angeboten. Die meisten der entlassenen Mitarbeiter waren in den Laboren tätig, die über mehrere chinesische Städte verteilt sind und sich auf die Entwicklung und das Testen von Unternehmenssoftware spezialisiert haben.

Ein Sprecher von IBM betonte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass diese Änderungen die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden in der gesamten Großregion China zu unterstützen, nicht beeinträchtigen werden. IBM passe seine Aktivitäten nach Bedarf an, um den bestmöglichen Service zu bieten, trotz der Schließung des Standorts in China. Weitere Details zu den Entlassungen wurden nicht bekannt gegeben.

Diese Entscheidung könnte einen bedeutenden Schritt in der globalen Strategie von IBM darstellen, welcher darauf abzielt, die Forschungs- und Entwicklungsressourcen effizienter zu nutzen und den Herausforderungen des Marktes besser zu begegnen. Die Schließung der Abteilung in China und die Verlagerung von Stellen in andere Länder sind Teil dieser umfassenden Neuausrichtung.