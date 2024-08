Sony verbessert PC-Gaming mit neuer DualSense Edge-Anpassung

Dienstag, 27. Aug. 2024 17:13 - [ar]

Mit der neuen PlayStation Accessories-App können Nutzer nicht nur die Firmware ihrer Controller aktualisieren, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten, sondern auch zahlreiche Anpassungen vornehmen. Dazu gehören die Einstellung der Trigger-Deadzones, die Änderung der Layouts, die Anpassung der Stick-Empfindlichkeit und die Regulierung der Vibrationen des Controllers. Diese Anpassungen können in benutzerdefinierten Profilen gespeichert werden, die je nach Spiel auf dem PC gewechselt werden können.

Während die Anpassung der teureren und flexibleren DualSense Edge-Controller möglich ist, bleibt diese Funktion für die Standard-DualSense-Controller vorerst unzugänglich. Dennoch können beide Modelle über die App mit neuer Firmware versorgt werden, entweder über eine USB- oder eine Bluetooth-Verbindung.

Sony hat in den letzten Jahren verstärkt den PC-Markt ins Visier genommen und wichtige Titel wie „God of War“, „The Last of Us Part I“, „Marvel’s Spider-Man“ und „Horizon Zero Dawn“ für den PC veröffentlicht. Seit Anfang August wird auch das PS VR2-Headset unterstützt, sofern man bereit ist, in einen Adapter zu investieren.

Die Einführung der neuen Anpassungsfunktionen für den DualSense Edge-Controller unterstreicht Sonys Engagement, PC-Spielern ein optimales Spielerlebnis zu bieten. Die Möglichkeit, die Controller-Einstellungen individuell anzupassen, wird besonders von Spielern geschätzt, die ihre Steuerung je nach Spielgenre und persönlichen Vorlieben optimieren möchten. Die einfache Handhabung der App und die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Profilen zu wechseln, machen die Nutzung der DualSense Edge-Controller auf dem PC noch attraktiver.