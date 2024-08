Ein besonderes Highlight des neuen Treibers ist die verbesserte HYPR-Tune-Funktion, die es ermöglicht, AMD FidelityFX Super Resolution 3 Frame Generation in unterstützten Spielen zu nutzen. Zu den ersten Titeln, die von dieser Technologie profitieren, gehören "Call of Duty: Modern Warfare III", "Marvel's Spider-Man Remastered" und "Marvel's Spider-Man: Miles Morales".

Mit der Aktivierung von AMD HYPR-RX in einem HYPR-getunten Spiel werden spielinterne Technologien wie AMD FSR automatisch aktiviert. Zusätzlich werden treiberinterne Techniken wie AMD Radeon Anti-Lag und AMD Radeon Boost, sofern unterstützt, aktiviert, um die Leistung zu steigern und die Latenz zu verringern.

Der neue Treiber bringt auch Unterstützung für AMD Radeon Anti-Lag 2 in "Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT". Diese Funktion reduziert die Eingabeverzögerung auf diskreten und integrierten Grafikprodukten mit AMD RDNA-Architektur weiter. Bei Verwendung von AMD FSR 3.1 mit Frame Generation bei 4K auf der AMD Radeon RX 7800 XT Grafikkarte kann die Latenz in "Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT" um bis zu 28 Prozent gesenkt werden.

Zusätzlich ist die Amuse 2.1 Beta nun für Benutzer von Ryzen AI und Radeon GPUs verfügbar. Diese neue Beta-Version unterstützt das neu eingeführte FLUX.1 Fast Modell auf entsprechender AMD-Hardware und enthält verschiedene Bugfixes sowie stabilere Diffusionsmodelle für eine verbesserte Benutzererfahrung.

Weitere Informationen zu AMD Anti-Lag 2 in "Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT" und zu FLUX.1 in der Amuse 2.1 Beta finden sich im Blog von AMD.