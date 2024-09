Intel plant Kostensenkungsmaßnahmen: Neue Fab in Magdeburg vor dem Aus?

Intel steht unbestätigten Berichten zufolge vor weiteren drastischen Maßnahmen zur Kostensenkung. Der Chiphersteller erwägt, den Bau einer neuen Chipfabrik in Magdeburg aufzugeben und seine Tochtergesellschaft Altera zu verkaufen.

Diese Schritte sollen die bereits angekündigten Stellenstreichungen ergänzen, um die wirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens zu bewältigen.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters wird CEO Pat Gelsinger noch in diesem Monat dem Board of Directors neue Restrukturierungspläne vorstellen. Diese Pläne beinhalten möglicherweise den Verkauf von Altera und den Verzicht auf den Bau der Fabrik in Magdeburg. Es ist jedoch unklar, ob der Bau nur verschoben oder vollständig abgesagt wird. Die Fabrik war ein zentraler Bestandteil von Intels Strategie, eine eigene Foundry-Sparte aufzubauen, um die Abhängigkeit von externen Auftragsfertigern zu verringern und Halbleiter für andere Unternehmen zu produzieren.

Den unbestätigten Quellen zufolge erwägt Intel nun, das Foundry-Geschäft abzuspalten. Trotz dieser Überlegungen will das Unternehmen an der eigenen Chipproduktion und der Auftragsfertigung für Dritte festhalten. Die Pläne zur Kostensenkung sind jedoch noch nicht abgeschlossen, und die Präsentation vor dem Board of Directors ist für Mitte September geplant.

Ein wahrscheinlicherer Schritt scheint der Verkauf von Altera zu sein. Intel hatte das Unternehmen, das auf programmierbare Halbleiter spezialisiert ist, im Jahr 2015 für 16,7 Milliarden Dollar übernommen. Bisher hatte Intel lediglich einen Börsengang von Altera in Betracht gezogen, ohne jedoch einen konkreten Termin zu nennen.

Diese Maßnahmen zeigen, dass Intel weiterhin nach Wegen sucht, seine wirtschaftliche Lage zu stabilisieren und sich auf die zukünftigen Herausforderungen der Halbleiterindustrie vorzubereiten. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, welche der geplanten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden und wie sie sich auf die Zukunft des Unternehmens auswirken werden.