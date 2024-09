be quiet! Light Loop AIO-Serie vor: Leistungsstarke Kühlung und Beleuchtung

Dienstag, 03. Sep. 2024 17:40 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der speziell designte ARGB-Kühlblock und die Light Wings LX-Lüfter sorgen, laut dem Hersteller, für eine intensive und farbenfrohe Beleuchtung. Optimierte Jet- und Kühlplatten sowie ein fortschrittlicher IC für die Pumpe sollen für eine maximale Leistung und leisen Betrieb sorgen, was die Light Loop zur idealen Wahl für übertaktete Systeme machen kann. Die Serie ist in Schwarz und Weiß mit 240mm und 360mm Radiatoren erhältlich.

Die Light Loop soll vor allem durch ihre auffällige ARGB-Beleuchtung auf sich aufmerksam machen. Mit bis zu 64 LEDs im Kühlblock und den neuen Light Wings LX 120mm PWM High-Speed-Lüftern dürfte die Kühllösung einen imposanten Eindruck hinterlassen. Ein im Lieferumfang enthaltener ARGB-PWM-Hub ermöglicht die Verbindung von bis zu sechs PWM-Lüftern und sechs ARGB-Komponenten mit nur einem PWM- und einem ARGB-Header auf dem Mainboard. Dies ermöglicht eine vollständige Synchronisation aller Lichteffekte. Der Hub kann flexibel im Gehäuse montiert werden, entweder mit Klebeband oder in den vorgesehenen Bohrungen im 2,5-Zoll-SSD-Format.

Neben der speziellen Optik bietet die Light Loop, laut dem Hersteller, auch eine hervorragende Kühlleistung. Die Metall-Jet-Plate erhöht die Strömungsgeschwindigkeit der Kühlflüssigkeit, während die dicht angeordneten Lamellen auf der Kühlplatte für eine effektive Wärmeableitung sorgen sollen. Geräuschoptimierte Lüfterblätter und ein fortschrittlicher Motor-IC minimieren die Betriebsgeräusche und Schaltgeräusche der Pumpe. Flexible Schläuche erleichtern zudem die Montage, und eine leicht zugängliche Nachfüllöffnung soll für eine dauerhafte und gleichbleibend hohe Leistung sorgen. Eine Flasche Nachfüllkühlmittel ist im Lieferumfang enthalten. Die Light Loop ist mit allen aktuellen Consumer-CPU-Sockeln kompatibel, unterstützt die AM5-Offset-Montage und wird mit einer dreijährigen Herstellergarantie ausgeliefert.

Die Light Loop-Serie wird ab dem 17. September im Handel erhältlich sein. Die Preise liegen bei 159,90 € für die 360mm-Version in Schwarz, 164,90 € für die 360mm-Version in Weiß, 129,90 € für die 240mm-Version in Schwarz und 134,90 € für die 240mm-Version in Weiß.