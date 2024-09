MSI enthüllt auf der IFA 2024 neue AI+ Laptops

Mittwoch, 04. Sep. 2024 15:57 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Ein Highlight der Präsentation ist die Claw 8 AI+, das erste Gaming-Handheld mit Windows 11, das von einem Intel Core Ultra Prozessor der Serie 2 angetrieben wird und einen 8-Zoll-Bildschirm besitzt. MSI zeigt zudem die neue Venture-Notebookserie, die durch schlankes Design und leistungsstarke Hardware bestechen soll. Diese Laptops sind für den Business-Bereich konzipiert und in verschiedenen Größen von 14 bis 17 Zoll erhältlich.

Erstmals zeigt MSI auf der IFA auch die neuen AI+ Business- und Productivity-Laptops der Prestige- und Summit-Serie. Diese Geräte sind ebenfalls mit Intel Core Ultra Prozessoren der Serie 2 ausgestattet und bieten bis zu dreimal mehr AI-Leistung als die Vorgängergeneration. Dank integrierter GPU, CPU und NPU erreichen sie bis zu 120 Tera Operations per Second (TOPs), was die Ausführung von AI-Software lokal auf den Laptops ermöglicht. Die Prozessoren zeichnen sich zudem durch hervorragende Energieeffizienz aus, was zu leichteren und dünneren Laptops mit längerer Akkulaufzeit führt.

Die neue Prestige-Serie umfasst Laptops in den Größen 13, 14 und 16 Zoll, die in einem ultraleichten Gehäuse untergebracht sind. Im Akkubetrieb erreichen die Modelle eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden bei Büroarbeiten oder Videowiedergabe. Viele Modelle sind mit einer 5-Megapixel-Webcam ausgestattet, die eine verbesserte Qualität für Live-Streaming und Online-Meetings bietet. Die neuen Business- und Productivity-Laptops werden ab September und Oktober zu Preisen ab 1.699 Euro erhältlich sein.

Der Summit 13 AI+ Evo, ein Convertible-Modell der Business- und Productivity-Serie, wird ebenfalls mit dem neuen Intel Core Ultra Prozessor der Serie 2 ausgestattet. Der Touch-Bildschirm unterstützt den MSI Pen 2, der im Lieferumfang enthalten ist. Auch dieses Modell punktet mit einem leichten Aluminium-Gehäuse und umfassenden Sicherheitsfeatures.

Alle genannten Produkte können auf der IFA 2024 in Berlin besichtigt werden. MSI lädt Lieferanten, Partner, Medien und Besucher herzlich ein, den Stand in Halle 11.2, Stand 113, zu besuchen und die neuen AI-Computing- und Gaming-Produkte live zu erleben.