YouTube schränkt Empfehlungen für Fitness- und Gewichtsvideos für EU-Kids ein

YouTube hat neue Schutzmaßnahmen für Jugendliche eingeführt, um die Inhalte, die sie sehen, zu begrenzen und so negative Selbstwahrnehmungen zu verhindern.

Die Videoplattform YouTube erklärt, dass Jugendliche eher kritisch gegenüber sich selbst werden, wenn sie wiederholt Botschaften über ideale soziale Standards sehen. Daher beschränkt YouTube nun die wiederholte Empfehlung von Videos, die bestimmte Fitnesslevel oder Körpergewichte zeigen, sowie solche, die „soziale Aggression in Form von nicht-körperlichen Kämpfen und Einschüchterungen“ darstellen, für europäische Nutzer. Diese Regelung wird laut The Guardian bereits in den USA durchgesetzt.

YouTube entschied sich für diese Videokategorien nach einer Überprüfung, welche Inhalte „als einzelnes Video harmlos sein können, aber problematisch für einige Jugendliche werden könnten, wenn sie wiederholt angesehen werden.“ Zusätzlich hat die Plattform Krisenzentren-Panels in ganz Europa eingeführt, die Jugendlichen eine schnelle Verbindung zu Live-Unterstützung von anerkannten Krisendienstpartnern ermöglichen. Ein solches Panel könnte auf der Benutzeroberfläche jüngerer Nutzer erscheinen, wenn sie Videos zu Themen wie Suizid, Selbstverletzung und Essstörungen ansehen. Es könnte auch in ihren Suchergebnissen auftauchen, wenn sie nach Themen suchen, die mit spezifischen Gesundheitskrisen oder emotionalem Stress verbunden sind.

Neben der Begrenzung potenziell schädlicher Empfehlungen führt YouTube eine neue elterliche Kontrollfunktion ein, die es Eltern ermöglicht, ihre Konten mit denen ihrer Jugendlichen zu verknüpfen. Diese Funktion wird auch für Nutzer in den USA und anderen Regionen verfügbar sein. Eltern oder Erziehungsberechtigte können die Aktivitäten ihres Kindes auf dessen Kanal einsehen, wie die Anzahl der Kommentare, Uploads und Abonnements, im Family Center Hub. YouTube kann auch eine E-Mail versenden, wenn der Teenager ein Video oder einen Short hochlädt oder einen Livestream startet, selbst wenn diese „Privat“ eingestellt sind.

YouTube erklärte gegenüber TechCrunch jedoch, dass die Benachrichtigungen, die die Eltern erhalten, keine Informationen über den Inhalt der Kommentare und Uploads enthalten werden. Eltern werden auch nicht in der Lage sein, das Alter ihrer Kinder auf deren Konten zu ändern. Diese Funktion ist eine weitere Erweiterung der elterlichen Kontrollen, die YouTube 2021 eingeführt hat. Damals eröffnete die Plattform eine öffentliche Beta für überwachte Konten, die es Erziehungsberechtigten ermöglichte, die Art der Videos zu kontrollieren, die ihre Kinder sehen können.