Apple enthüllt die Apple Watch Series 10

Die Apple Watch Series 10 kommt in zwei neuen Gehäusegrößen von 42 mm und 46 mm, die das bisherige Angebot von 41 mm und 45 mm ersetzen. Das neue Wide-Angle-OLED-Display bietet eine maximale Helligkeit von 2.000 cd/m² und soll auch bei schrägen Blickwinkeln bis zu 40 Prozent heller sein. Zudem ist die Uhr mit neuen Sensoren ausgestattet, die die Wassertiefe und -temperatur messen können. Ein Update des Betriebssystems watchOS ermöglicht nun auch die Erkennung von Schlafapnoe.

Mit einer Höhe von nur 9,7 mm ist die Apple Watch Series 10 die bislang dünnste Apple Watch. Auf der Rückseite wurde die Keramik durch eine Metalllegierung ersetzt, was die Uhr robuster macht. Eine neue Mobilfunkantenne soll den LTE-Empfang zudem weiter verbessern.

Im Gegensatz zur Apple Watch Ultra 2, die weiterhin den Apple S9 Chip verwendet, ist die Apple Watch Series 10 mit dem neuen Apple S10 System-in-a-Package (SiP) ausgestattet. Apple verspricht ein schnelleres "On-Device-Siri", hat jedoch keine detaillierten Leistungsdaten veröffentlicht. Lediglich der nun verbaute Neuralprozessor, die Neural Processing Unit (NPU), wurde erwähnt.

Die Apple Watch Series 10 wird in drei Aluminium-Varianten in Diamantschwarz, Roségold und Silber sowie erstmals in Titan angeboten. Die Titan-Modelle sind in den Farben Schiefer, Gold und Natur erhältlich. Die Edelstahlvarianten wurden aus dem Sortiment gestrichen. Die Preise beginnen bei 449 Euro für das 42-mm-Aluminium-Modell und 479 Euro für das 46-mm-Aluminium-Modell. Die Titan-Versionen kosten 799 Euro bzw. 849 Euro.

Die Apple Watch Series 10 kann ab sofort vorbestellt werden und wird ab dem 20. September ausgeliefert. Ab diesem Datum wird sie auch in den Apple Stores erhältlich sein.