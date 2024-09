Cheater sorgen bei Valves Deadlock noch vor dem offiziellen Start für Probleme

Valves neuer Arena-Shooter Deadlock hat bereits vor seiner offiziellen Veröffentlichung für viel Aufsehen gesorgt. Laut SteamDB erreichte das Spiel kürzlich eine gleichzeitige Spielerzahl von über 170.000. Doch trotz des Hypes und obwohl sich das Spiel noch in der öffentlichen Alpha-Testphase befindet, häufen sich Berichte über Cheater.

Ein aktueller Reddit-Post zeigt ein Kill-Cam-Video aus Deadlock, in dem ein mutmaßlicher Cheater mithilfe eines Wall-Hacks einen Gegner durch eine Wand verfolgt und einem Angriff ausweicht. Der Spieler, der das Video aufgenommen hat, berichtet, dass dies nicht das erste Mal sei, dass er auf denselben Cheater trifft. Ähnliche Erfahrungen werden zahlreich auf Reddit und im Deadlock-Forum geteilt.

Laut früheren Beiträgen im "r/Steam-Subreddit" und im Deadlock-Forum sind die Strafen für das Schummeln hart. Sowohl der Account des Cheaters als auch der des einladenden Spielers werden gesperrt. Obwohl Deadlock derzeit noch kein integriertes Anti-Cheat-System hat, ermutigt Valve die Nutzer, verdächtige Aktivitäten zu melden. Es wird erwartet, dass Deadlock bei der vollständigen Veröffentlichung das Valve Anti-Cheat (VAC) System nutzen wird. Dies könnte bedeuten, dass Spieler, die gegen die Regeln verstoßen, auch in anderen Spielen wie Counter-Strike 2, DOTA 2 und mehreren Call of Duty-Titeln gesperrt werden könnten.

Es ist möglich, dass das Fehlen eines automatisierten Anti-Cheat-Systems in Deadlock während der Alpha-Testphase absichtlich ist. Dies könnte Valve eine Gelegenheit bieten, das Verhalten von Spielern und Cheatern zu beobachten und zu analysieren, welche Software und Strategien von Cheatern verwendet werden. In einer Alpha-Version eines Spiels oder einer Software gibt es fast immer Stabilitätsprobleme, die von einem Anti-Cheat-System erfasst werden könnten. Daher könnte das manuelle Melden in dieser Phase sicherer sein.