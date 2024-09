Youtube führt Werbung bei pausierten Videos ein

Das neue "Feature", das bereits im Vorfeld angedeutet wurde, ist nun teilweise aktiv, wie das Technikmagazin The Verge berichtet. Erste Nutzer haben das neue Werbeformat bereits bemerkt und in sozialen Medien darüber berichtet.

Bereits 2023 testete YouTube diese Pause-Anzeigen mit einigen Werbepartnern. Aufgrund der positiven Resonanz sowohl von Werbetreibenden als auch von Zuschauern, wurde das Format nun für alle Werbetreibenden freigegeben, erklärte eine Sprecherin von Google gegenüber The Verge.

Noch ist unklar, wie weit verbreitet diese Werbeanzeigen bei pausierten Videos sind. Berichte in sozialen Medien zeigen, dass die Anzeigen bei pausierter Wiedergabe in englischer Sprache erscheinen – möglicherweise ist das neue Werbeformat in Deutschland noch nicht aktiv oder funktioniert nur auf bestimmten Geräten. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass auch deutsche Nutzer bald Werbung sehen werden, wenn sie ein Video pausieren.

Die Werbeanzeigen bei pausierten Videos scheinen aus Standbildern zu bestehen: Das pausierte Video wird verkleinert, um Platz für ein Werbeplakat zu schaffen. Über einen eingebetteten Button können Nutzer mehr über das beworbene Produkt erfahren.

Auch Amazon hat kürzlich ein ähnliches Werbeformat eingeführt: Bei Prime Video können Nutzer ebenfalls Werbung sehen, wenn sie die Pause-Taste drücken.

Wer auf YouTube keine Werbung sehen möchte, muss ein YouTube Premium-Abonnement abschließen. Die Standardvariante kostet 13 Euro im Monat und bietet neben Werbefreiheit auch Video-Downloads und Zugang zu YouTube Music. Premium Lite für 6 Euro im Monat verspricht weniger Werbung, allerdings können bei Musikvideos weiterhin Anzeigen erscheinen.