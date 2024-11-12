NVIDIA App: Ein neuer Begleiter für Content Creator und Gamer

Dienstag, 12. Nov. 2024 20:45 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Heute wurde die NVIDIA App offiziell veröffentlicht, eine Plattform für Content Creator, GeForce-Gamer und KI-Enthusiasten, die GeForce RTX GPUs nutzen. Die App bietet ein zentrales Steuerungszentrum für die GPU, das es den Nutzern ermöglicht, alle GPU-Einstellungen an einem Ort zu verwalten.

Von der Aktualisierung der neuesten Treiber und der Konfiguration der NVIDIA G-SYNC-Monitoreinstellungen bis hin zu KI-Videoverbesserungen durch RTX Video und der Entdeckung exklusiver, KI-gestützter NVIDIA-Apps soll die neue App zahlreiche Funktionenbieten.

Ein besonderes Highlight ist das Update für NVIDIA RTX Remix, das die Arbeitsabläufe optimiert. Diese Modding-Plattform, die auf NVIDIA Omniverse basiert, ermöglicht es Nutzern, Spielinhalte zu erfassen, Materialien automatisch mit generativen KI-Tools zu verbessern und beeindruckende RTX-Remaster mit vollständigem Raytracing zu erstellen.

Die NVIDIA App hält die NVIDIA Studio-Treiber stets auf dem neuesten Stand. Diese Grafiktreiber, die in Zusammenarbeit mit Entwicklern optimiert wurden, können die Leistung in führenden Kreativanwendungen verbessern und werden monatlich veröffentlicht. Millionen von Nutzern haben zudem die NVIDIA Broadcast App verwendet, um Büros und Wohnheime in Heimstudios zu verwandeln. Die App verbessert die Audio- und Videoqualität mithilfe von KI-gestützten Funktionen wie Rausch- und Echounterdrückung, virtuellen Hintergründen, Blickkontakt, automatischer Rahmung, Vignetten und Videorauschentfernung.

Ein weiteres Feature der NVIDIA App ist die RTX Video Super Resolution, die KI nutzt, um Videostreams auf GeForce RTX GPUs zu verbessern. Die Funktion entfernt Kompressionsartefakte und schärft Kanten beim Hochskalieren. RTX Video HDR konvertiert Standard-Dynamikbereich-Videos in HDR-Videos, die in Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder dem VLC Media Player abgespielt werden können. Ein kompatibler HDR10-Monitor ist erforderlich.

Für Content Creator, die ihre gestreamten oder aufgezeichneten Gaming-Sessions aufwerten möchten, bietet die NVIDIA App zudem eine überarbeitete Overlay-Funktion mit KI-gestützten Spiel-Filtern. Freestyle RTX-Filter ermöglichen es Livestreamern und Content Creators, lustige Nachbearbeitungsfilter anzuwenden und das Aussehen und die Stimmung von Inhalten durch Anpassungen von Farbe und Sättigung zu verändern.

Das neue RTX Remix Update soll Moddern eine deutlich verbesserte Mod-Performance sowie weitere Verbesserungen bieten, die den Modding-Prozess vereinfachen. RTX Remix unterstützt nun die Möglichkeit, experimentelle Funktionen zu testen und bietet einen neuen Stage Manager, der es einfacher machen soll, jedes Mesh, jede Textur, jedes Licht oder jedes Element in Szenen in Echtzeit zu sehen und zu ändern.