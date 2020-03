Kolink Nimbus RGB-Gehäuse im Test Inhaltsverzeichnis > [1] Kolink Nimbus [2] Äußerlichkeiten [3] Innenleben [4] Einbau [5] Fazit

Preiswert mit spezieller RGB-Front Wer auf der Suche nach besonderen Gehäusen mit schicker Beleuchtung ist, muss nicht immer tief in die Tasche greifen. Wie es auch günstig und gut geht, zeigt aktuell vor allem der Hersteller Kolink, der immer wieder mit interessantem Design mit einem hervorragenden Preis zu punkten weiß. Heute schauen wir uns mit dem Kolink Nimbus genauso ein Gehäuse an. Das Nimbus ist ein kompakter ATX-Tower, der nicht nur längere Grafikkarten und größere Prozessorkühler aufnehmen kann, er verfügt natürlich auch über ein Hartglasseitenteil. Doch die eigentliche Besonderheit am Nimbus ist die Front, diese bietet eine große Öffnung, die von RGB-Beleuchtung umrahmt ist. Diese Öffnung sorgt zusammen mit der Beleuchtung nicht nur für eine extravagante Optik, sondern dient auch gleichzeitig als Lufteinlass für die Lüfter und ermögtlich so einen hohen Airflow. Preislich will Kolink gerade einmal 50 Euro für das Gehäuse haben. Zu bekommen ist das Gehäuse unter anderem bei Caseking*. Auf den ersten Blick ist das ein mehr als faires Angebot, doch lohnt sich das Gehäuse auch? Wir haben es getestet. Wer sich das Gehäuse gerne in bewegten Bildern anschauen will, für den haben wir auf unserem TweakPC-Youtube-Kanal auch wieder ein Testvideo zum Kolink Nimbus eingestellt. Lieferumfang Ausgeliefert wird das Nimbus in einer kleinen Kartonage, mit dabei ein kleines Zubehörpaket und eine kurze Anleitung. Besonderheiten gibt es keine und sind für den angesetzten Preis auch nicht zu erwarten. Jedoch ist alles dabei, dass man gleich mit dem Einbau loslegen kann. Technische Daten Material: Frontpanel Aluminium, Steel und ABS

Maße (mm): 210 x 370 x 440 mm

Gewicht: ca. 4,5 kg

Mainboard-Support: ATX, M-ATX, Mini-ITX

Expansion Slots: 7

Drive Bays

3.5" HDD: 2

2.5" SSD: 2

2.5" SSD: 2 I/O-Ports: USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1

Audio In / Out (HD Audio)

Power-. Reset-, RGB-Taster

Vorinstallierte Lüfter

Hinten Kolink 120-mm-Lüfter 3-Pin.

Lüfter-Support

Vorne (mm) 2 x 140 / 3 x 120



Deckel (mm) 2 x 140 / 2x 120



Heck (mm) -1 x 120



PSU-Cover 1 x 120

Radiator-Support

Vorne (mm) 120, 140, 240,



Deckel (mm) 120, 140 240



Boden (mm) -



Rückseite (mm) 1x 120mm

Staubfilter

Vorne, Deckel und Boden

Maximale Längen für Komponenten

CPU-Kühler: 160 mm



Grafikkarte: 32,5 mm



Netzteil: 160 mm Weiter: Weiter: Äußerlichkeiten Inhaltsverzeichnis:

