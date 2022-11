Gorilla Glass Victus 2: Für robustere Smartphones bei Stürzen

Die erste Generation der Victus-Gläser für Smartphones hat Corning 2020 vorgestellt. Das robuste Glas kommt bei einigen High-End-Smartphones, wie dem Samsung Galaxy S22 zum Einsatz.

Der Nachfolger "Gorilla Glass Victus 2" wird dementsprechend für das Samsung Galaxy S23 erwartet. Corning legt bei der neuesten Generation vor allem Wert auf die Haltbarkeit des Glases bei Stürzen. Laut dem Hersteller werden 30 Prozent der defekten Smartphones durch Stürze beschädigt. Smartphones mit dem neuen "Gorilla Glass Victus 2" sollen deshalb auch Stürze aus einem Meter Höhe auf Beton gut überstehen können.

Smartphones sind laut einer Statistik von Corning in den vergangenen vier Jahren rund 15 Prozent schwerer und 10 Prozent größer geworden, weshalb die Ansprüche an das verbaute Glas kontinuierlich gestiegen sind. In einem ersten Drop-Test wird gezeigt, wie ein 200 Gramm schweres Smartphone einen Sturz aus einem Meter auf eine raue Oberfläche mit der flachen Seite heile übersteht. Selbst 20 auseinander folgende Stürze soll zu keinen Schäden an dem Glas geführt haben. Eine raue Oberfläche wie Beton erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Glas zerbricht, da die Wucht des Aufpralls weniger effektiv auf die Fläche verteilt werden kann.

Die Kratzfestigkeit bei dem "Gorilla Glass Victus 2" wird sich im Vergleich zum Vorgänger allerdings nicht ändern. Das neue "Gorilla Glass Victus 2" soll in den kommenden Monaten den Partnern zur Verfügung gestellt werden und dürfte dann auch in neuen Smartphones zu finden sein. Wie üblich, dürften aber wohl nur High-End-Modelle mit dem Premium-Glas von Corning bestückt werden.