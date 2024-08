AMD Ryzen 9000: Aggressive Preise für neue High-End-CPUs sollen Intel unter Druck setzen

AMD steht kurz vor der Einführung seiner neuesten Ryzen 9000 Desktop-CPU-Serie, die unter dem Codenamen "Granite Ridge" erscheinen wird. Die ersten Modelle werden am 8. August auf den Markt kommen, gefolgt von weiteren am 14. August.

Erste große US-Einzelhändler haben bereits die Preise für diese neuen Prozessoren veröffentlicht, was einen Einblick in AMDs Preisstrategie ermöglicht.

Die Ryzen 9000 Serie wird vorraussichtlich in zwei Phasen eingeführt. Zunächst erscheinen der Ryzen 5 9600X und der Ryzen 7 9700X, gefolgt von den leistungsstärkeren Modellen Ryzen 9 9900X und Ryzen 9 9950X. Diese gestaffelte Markteinführung erlaubt es AMD, verschiedene Nutzersegmente gezielt anzusprechen.

Die erste veröffentlichten Preise von Einzelhändlern wie Best Buy und Newegg zeigen eine aggressive Preisstrategie bei den CPUs. Der Ryzen 9 9950X mit 16 Kernen wird für 599 US-Dollar angeboten, was etwa 659 Euro inklusive Steuern in Deutschland entsprechen würde. Dieser Preis liegt rund 100 Euro unter dem des Vorgängermodells Ryzen 9 7950X. Der Ryzen 9 9900X mit 12 Kernen kostet 449 US-Dollar, umgerechnet etwa 494 Euro, ebenfalls 100 Euro günstiger als sein Vorgänger. Der Ryzen 7 9700X mit 8 Kernen wird für 359 US-Dollar (ca. 395 Euro) angeboten, was 40 Euro unter dem Einführungspreis des Ryzen 7 7700X liegt. Das Einsteigermodell Ryzen 5 9600X kostet 279 US-Dollar (ca. 307 Euro), 20 Euro weniger als der Ryzen 5 7600X.

AMDs Entscheidung, die Preise der Ryzen 9000 Serie aggressiv zu gestalten, ist ein strategischer Schritt, um die Fehler früherer Markteinführungen zu vermeiden, bei denen hohe Anfangspreise oft rasch gesenkt werden mussten. Durch wettbewerbsfähige Preise von Anfang an will AMD ein breiteres Publikum ansprechen, einschließlich jener, die bisher aus Kostengründen gezögert haben, ein Upgrade durchzuführen. Diese Strategie würde AMD nicht nur als Preisführer auf dem CPU-Markt positionieren, sondern setzt auch den Konkurrent Intel unter Druck, die eigenen Preisstrukturen eventuell anzupassen.

Die ersten Leaks und Preisankündigungen haben bereits für Aufsehen gesorgt und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Markteinführung geschaffen.