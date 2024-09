Corsair iCUE RX120 und RX140 Lüfter im Test - Kabel ade, Hallo RGB Inhaltsverzeichnis > [1] Corsair iCUE RX120 RX140 [2] Testmessungen [3] Praxis / Fazit

Corsairs Next-Gen-RGB-Lüfter Corsair sorgt wieder einmal für mehr Frischluft und erweitert sein Angebot an PC-Lüftern mit einem weitern spannenden Modell, der neuen iCUE RX Serie. Die iCUE RX120 bzw. RX140 Lüfter sollen neben dem Einsatz als Gehäuselüfter auch auf Radiatoren eine gute Figur machen und vor allem einen preislich etwas attraktiveren Einstieg in das gesamte iCUE-Ökosystem von Corsair bieten, das immer weiter ausgebaut wird und mittlerweile technisch und vom Produktangebot her zu den führenden Systemen für RGB-Steuerung gehört. Mit den neuen Lüftern hat Corsair wie auch schon bei anderen Produkten, das iCUE Link System eingeführt, welches nicht nur auf optische Reize setzt, sondern auch eine kinderleichte Verkabelung in den Vordergrund rückt. Bei den Lüftern kommt hier hinzu das diese direkt via Daisy-Chain zusammen gesteckt werden können und man damit zum Beispiel zu einem 360er Radiator nur noch eins anstelle von üblich drei Kabeln zu den Lüftern legen muss. Besonders interessant und außergewöhnlich bei der RX-Serie! Neben den klassischen schwarzen und weißen RGB-Lüftern gibt es auch eine Version für "Puristen", die gar nicht leuchtet, sich aber nur in der Optik von den RGB-Versionen unterscheidet. Wer also keine Lust auf RGB-Hat oder Lüfter versteckt einsetzt, der findet hier ebenfalls einen passenden Kanidaten. Preislich starten die 120 mm Versionen bei ca. 30 Euro, das Triplepack bei ca. 90 Euro und die Version mit RGB liegen etwas höher. Bei den 140 mm Lüftern liegen wir bei ca. 33 Euro für die Standard-Version, ca. 75 Euro für das Doublepack mit Hub und auch hier werden mit RGB etwas höhere Preise aufgerufen. Das sind zwar keine Schnäppchen-Preise, aber dennoch sind sie - insbesondere wenn man die Ausstattung berücksichtig - auf einem üblichen Niveau. Generell reihen sich die RX-Lüfter unter den QX-Lüftern ein und fallen dementsprechend auch günstiger aus. In der Lautstärke und auch Optik sollten sie trotzdem überzeugen. Ob das der Fall ist, klären wir in unserem Test des Starter-Kits und des Erweiterungs-Kits. Die iCUE RX120 und RX140 Lüfter Bei den neuen Lüftern handelt es sich zunächst rein optisch um klassische Lüfter, wie man sie in einem PC vermutet, doch die Feinheiten liegen im Detail. Mit einer Rahmenbreite von 25 mm passen sie auf alle gängigen Schraubenlängen und dank der genormten Bohrungen auch auf alle 120- bzw. 140-Lüfterplätze. Eine Besonderheit ist der in matt und transparent gehaltene Rotor, der so eine feine und Lichtstarke Beleuchtung ermöglicht. Die matte Optik sorgt für eine weiche Lichtbrechung, die in Verbindung mit der iCUE-Software viel Spielraum für tolle Lichteffekte im PC offenlässt. Die Lüfter sind aus glasfaserverstärktem Flüssigkristallpolymer gefertigt, das durch seine Festigkeit besonders langlebig und leistungsstark sein soll. Bei den RGB-Versionen sind zusätzlich einige Aussparungen am Rahmen vorgesehen, die durch den beleuchteten Rotor mit beleuchtet werden. Eine Aussparung zeigt zudem den beleuchteten Corsair-Schriftzug. Die Lüfter sehen so nicht nur von vorne sondern auch von der Seite schick aus. Besonderes Augenmerk wurde auch auf einen angepassten Anstellwinkel der Rotorblätter, die Profilform und die allgemeine Kantenbearbeitung gelegt. All dies zielt auf einen effizienten Luftstrom ab. Betrachtet man die Ventilatoren von der Rückseite, sieht man auch die gerichteten Verstrebungen, die den Luftstrom bündeln und so für mehr Leistung und weniger Turbulenzen sorgen sollen. Die Lüfter verfügen an den Ecken über Standardbohrungen, die jeweils gummiert sind und so eine vibrationsreduzierte Montage ermöglichen. Die beiliegenden Lüfterschrauben sind mit einem „Quikturn“ ausgestattet, der ein einfaches und schnelles Anschrauben ermöglicht. Als weiteres Extra, das bei Corsair aktuell massiv ausgebaut wird, verfügt der Lüfter über keine Standardkabel mehr. Jeweils zwei elektrische Anschlüsse an einem Lüfter, können als Anschlusskabel für den Hub oder als Daisy-Chain-Verbindung für weitere iCUE-Link-Kabel und Lüfter verwendet werden. Zwei mechanische Anschlüsse mit Brackets sind den beiden elektrischen Anschlüssen für ein sicheres Zusammenstecken zur Seite gestellt. So lassen sich die Lüfter direkt über die kleinen Brackets ohne Kabel in Reihe zusammenstecken, kinderleicht und sauber ohne Kabelsalat im PC. Leide hat das auch einen Nachteil, wie bei quasi all diesen Systemen, sind die Lüfter nicht merh mit klassischen Mainboard-PWM-Anschlüssen kompatibel und können so nicht mehr über das Mainboard geregelt werden sondern nur noch über die entsprechenden Corsair Controller. Lieferumfang/ Montage Je nach gewählter Ausführung der RX-Lüfter gibt es einen unterschiedlichen Lieferumfang. In einem Starter-Kit liegen neben drei (120mm) oder zwei (140mm) Lüftern auch ein Hub zum Anschluss und zur Steuerung der entsprechenden Lüfter bei. Ein iCUE-Link Kabel mit 60cm Länge, ein Stromadapter auf PCIe 6-Pin und der klassische USB 2.0 interne Stecker für den Mainboardanschluss sowie Lüfterschrauben und Brackets für die direkte Verbindung zwischen den Lüftern sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die Erweiterungskits enthalten ein auf den Lüfter abgestimmtes Kabel und natürlich Lüfterschrauben. Bei der weißen Version der Lüfter ist zudem neben den Kabeln auch der Hub in weiß gehalten. Lüfterschrauben und Brackets sind bei jedem Lüfter, egal ob Starter- oder Erweiterungs-Kit dabei. Technische Daten 120 mm Abmessungen: 120 x 120 x 25 mm

Name: Corsair iCue RX120 RGB

Betriebsspannung: 12

Lager: RGB

Drehzahlbereich: 300 - 2100 U/min

Stecker: iCUE

Lager: Magnetschwebe

Antivibrationspads: Ja

Lüftermontage: Schrauben

RGB: Ja, iCUE

Lüfterklammern Kompatibel mit anderen Lüftern: Ja

Statischer Druck 12-4.38mmH₂O

Durchsatz: 17.84-126.08m³/h Technische Daten 140 mm Abmessungen: 140 x 140 x 25 mm

Name: Corsair iCue RX140 RGB

Betriebsspannung: 12

Lager: RGB

Drehzahlbereich: 300 - 1700 U/min

Stecker: iCUE

Lager:Magnetschwebelager

Antivibrationspads: Ja

Lüftermontage: Schrauben

RGB: Ja, iCUE

Lüfterklammern Kompatibel mit anderen Lüftern: Ja

Statischer Druck 15-3.79mmH₂O

Weiter: Weiter: Testmessungen

[2]

[1] Corsair iCUE RX120 RX140 [2] Testmessungen

