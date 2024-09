be quiet! Light Loop im Test - gute AIO mit aufwenidger RGB-Beleuchtung

be quiet! AIO jetzt in weiß mit satt RGB!

Nachdem es bei der Pure Loop 2 FX 240 (Testvideo auf unserem YouTube-Kanal) bei be quiet! schon recht bunt zuging, legt der Spezialist für Leise Hardware nun auch in Sachen RGB eine ordentliche Schüppe drauf. Lange zeit schien es so, als ob sich be quiet! dem "extreme RGB Trend" entziehen könnte, aber mit den neusten Produkten kommt nun auch deutlich mehr Licht in die Produkte.

be quiet! präsentiert mit der neuen Light Loop Serie nicht nur eine AIO für ARGB-Fans sondern auch zugleich - passend für aktuell im Trend liegende weiße Gehäuse - die erste AIO-Serie, die auch in weißer Farbgebung verfügbar ist.

In zwei angebotenen Versionen mit 240- oder 360-mm-Radiator soll die neue Light Loop durch eine leise Pumpe, performante Lüfter sowie natürlich durch die ARGB-Optionen bei den Kunden punkten.

Besonders am neuen Modell sind zudem auch die neuen Lüfter, die auf den Namen Light Wings LX hören und erstmal bei be quiet! über einen komplett beleuchteten Rotor verfügen und so eine Optik mit deutlich mehr Farbe erzeigen als die bisherigen Modelle mit Leuchtrahmen. Im Test werfen wir einen Blick auf die 240-mm-Verison in weiß, die zu einer UVP von 134,90 Euro auf dem Markt angeboten wird.

Die Light Loop 240

Die neue Light Loop AIO ist wie von Kompaktwasserkühlungen bekannt, fertig befüllt und kann nach der Montage gleich genutzt werden. Für eine lange Lebensdauer hat be quiet! dem Radiator sogar einen gut zugänglichen Nachfüllstutzen spendiert, bei Bedarf kann die Light Loop hier mit dem ebenfalls beiliegenden Kühlmittel nachgefüllt werden. Meistens ist dies jedoch erst nach sehr langer Betrebszeit erforderlich.

Optisch setzt die Light Loop mit dem aus milchigem Kunststoff gestalteten hohen Pumpenkopf neue Akzente. Der Kopf besteht aus schmalen Streifen, die wie ein Kam angeordnet nach oben stehen.

Mit 48 LEDs, die unter dem Cover angebracht sind, können viele verschiedene Effekte über den klassischen 3-Pin-ARGB-Anschluss umgesetzt werden. Durch die größte des Kopfes leuchtet dieser natürlich extrem auffällig. Auf der Oberseite hat man noch ein be quiet! Logo zentriert.

Auch nicht zu verarchten ist, das der AIO direkt ein ARGB-FAN-Controller-Hub liegt bei, an dem bis zu sechs PWM und bis zu sechs ARGB-produkte angeschlossenen werden können. Das ist in der Preisklasse der Light Loop nicht so oft der Fall. Der Controller-Hub ist zudem optimal in der Große designt, nämlich genau so groß wie eine 2,5'' SSD so das er in den entsprechenden Montageplätzen an gebracht werden kann.

Eine vernickelte Kupferbodenplatte dient als Kontaktfläche zur CPU. Der Radiator ist aus Aluminium gefertigt und wird über zwei ca. 40 cm lange Schläuche, die mit einem sehr hochwertigen Sleeve ummanteld sind, mit der Pumpeneinheit verbunden.

Auch neu, sind die wie in der Einleitung angesprochenen Light Wings LX-Lüfter, die zum ersten Mal einen beleuchtenden Rotor bei be quiet! bieten. Auf der AIO wird die High-Speed-Variante eingesetzt, um damit eine maximale Performance zu ermöglichen. Natürlich lassen sich die Lüfter auch herunterregeln und das nicht zu knapp. In unserem Test ging es bis auf 300 UPM nach unten und bis zu 2200 UPM nach oben. Ein sehr hoher Drehzahlbereich, der eigentlich perfekt ist um die Wasserkühlung auf die eigenen Laustärke-Bedürfnisse anzupassen.

Die Verarbeitung ist insgesamt sehr gelungen, Vor allem fällt hier die schöne homogene weiße Farbgebung auf und auch die insgesamt gute Haptik. Bis hin zu den Querstreifen auf der Seite des Radiators ist die Light Loop wirklich schön anzuschauen.

Lieferumfang/ Montage

be quiet! spendiert neben Montagematerial für die gängigen Sockel, eine Anleitung, einen ARGB/PWM-Hub sowie Kühlflüssigkeit zum nachfüllen. Ein Besonderheit, ist die Möglichkeit bei einem AM5-System eine Offsetmontage durchzuführen. Beim AM4-Testsystem ist die Light Loop mit wenigen Handgriffen montiert, ein Schraubendreher ist hier von Vorteil.

Spezifikationen des Kühlers

AMD-Sockel: AM4/AM5

INTEL-Sockel: LGA775,115x/1200/1700/2011-3/2066/1366/1700

Abmessungen

Abmessungen Kühlblock:

Schlauchlänge: 400 mm

Schlauchmaterial: Gummi

Schlauchsleeve: Ja in weiß

Verlustleistung:

Gewicht: ca.

Bauweise-Radiator: 240

Radiatormaterial: Aluminium

Bodenplatte: Massivkupfer

Kühlblockmaterial: Kupfer

Pumpenart: -

Pumpengeschwindigkeit: 1500 - 2950 RPM

Farbe: Weiß

Display: -

Beleuchtung: Ja am Kühlblock und Lüfter

Beleuchtungsanschluss: 3-Pin-5-Volt.

RGB-Spannung: 5 Volt

RGB-Kompatible mit - 3-PIN ARGB

Lüfterbestückung-Radiator: 1, 2

Besonderheiten: ARGB und PWM-Hub, montierbar an einem 2,5" Laufwerksplatz, Kühlmittel zum nachfüllen dabei, Offset-Montage für AM5

Spezifikationen der Lüfter