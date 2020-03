Xiaomi mit eigenem Online-Shop und Rabattgutschein in HÃ¶he von 20 Euro in

Dienstag, 10. Mr. 2020 22:15 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Bislang konnten die Produkte von Xiaomi nur über Handelspartner und Drittanbieter wie Amazon, MediaMarkt oder Rakuten erworben werden, künftig können die Produkte von Xioami aber auch in dem hauseigenen Online-Shop erworben werden.

Zum Start des neuen Online-Shops bietet Xioami allen Interessenten, mit dem Code "XiaomiDE", ein Gutschein in Höhe von 20 Euro bei dem Erwerb von Produkten mit einem Gesamtwert von mindestens 69 Euro an. Der Start des neuen Online-Shops ist für den 13. März 2020 festgelegt, welche Produkte über den Shop in Deutschland angeboten werden, kann noch nicht beantwortet werden.

Zu den großen Vorteilen des Webshops sollen ein 14 tägiger, kostenloser Wiederruf, persönliche Kundenservice von Xioami sowie ein kostenloser Versand ab 69 Euro Warenwert sein. Verschickt wird Deutschlandweit mit DHL.