CAMM: Dell stellt RAM-Alternative zum SO-DIMM vor

Dell will mit einem neuen Formfaktor für RAM-Module den Industriestandard revolutionieren und künftig eine Alternative zu dem etablierten SO-DIMM-Standard anbieten.

Laut eigener Aussagen wurde der neue CAMM-Standard von Dell entwickelt, um eine effektivere RAM-Alternative zu den SO-DIMM-Modulen anbieten zu können.

CAMM steht dabei für Compression Attached Memory Module und wird wohl nicht ohne Weiteres mit den SO-DIMM-Modulen austauschbar sein. Bei dem Standard setzt Dell auf einzelne Adapterplatinen, auf denen einseitig mehrere Speichermodule aufgebracht werden. Bedingt durch die einseitige Bestückung kann die Bauhöhe im Vergleich zu den SO-DIMM-Modulen um 57 Prozent reduziert werden. Bedingt durch dieses Design fallen die CAMM-Module allerdings breiter aus.

Die CAMM-Module werden mit sechs Schrauben auf den Sockel befestigt und so ein elektrischer Kontakt zum Mainboard hergestellt. Der Name leitet sich auch aus den nötigen Anpressdruck für die Module ab.

Zum Start des neuen Standards will Dell den CAMM-Speicher in verschiedenen Größen mit 16, 32, 64 und 128 Gigabyte mit 3.600 bis 4.800 MHz anbieten. Der Speicher soll dabei erstmals in den eigenen Notebooks der Precision-Modelle wie die 7670 und 7770 zum Einsatz kommen. Die Platzersparnis durch nur ein Bauteil des RAMs auch für den Betrieb von Dual-Channel-RAM könnte allerdings auch zu einem Problem werden, da bei einem Defekt das komplette Bauteil und nicht nur ein Teil des RAMs getauscht werden muss. Vorerst wird der CAMM-RAM nur als Non-ECC-Version vorgestellt, weshalb die neuen Module im professionellen Rahmen wohl eine eher untergeordnete Rolle spielen werden.