G.SKILL DDR5 SO-DIMM mit 5.200 MHz präsentiert

Dienstag, 03. Mai. 2022 16:30 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neuesten DDR5-Speicher von G.SKILL sind in dem kompakten SO-DIMM-Format gehalten und eignen sich damit nicht nur für den Einsatz in kompakten PCs, sondern können auch in aktuellen Notebooks mit DDR5-Unterstützung und Wartungsklappe einfache verbaut werden.

Die Module der Ripjaws-Serie von G.SKILL sind schlicht schwarz gehalten und werden für eine größtmögliche Kompatibilität ohne Heatspreader angeboten. Angeboten werden gleich vier verschiedene Kits sowie einzelne Module mit 16 bis 32 Gigabyte Speicher pro Modul und Frequenzen von 4.800 bis 5.200 MHz. Das schnellste DDR5-Kit im SO-DIMM-Format wird mit einer Gesamtkapazität von 32 Gigabyte über zwei Module angeboten und bietet den DDR5-5200-Standard mit Timings von CL38-38-38-83.

Für die Module mit dem DDR5-4800-Standard bietet G.SKILL sowohl besonders schnelle RAMs mit straffen Timings von CL34-34-34-76 an, als auch besonders große Module mit 64 Gigabyte pro Kit, welche dann allerdings mit CL40-39-39-76 zu Werke gehen.

Die neuen DDR5-RAMs der Ripjaws-Serie im SO-DIMM-Format von G.SKILL sollen noch in diesem Monat weltweit in den Handel kommen. Eine Preisvorstellung für die neuen RAM-Module nannte G.SKILL noch nicht. SO-DIMM-Module des DDR5-Standards mit bis zu 5.200 MHz werden aktuell noch gar nicht im Preisvergleich gelistet. Für DDR5-RAM mit dem 4800er-Standard und 64 Gigabyte werden mindestens 420 Euro abgerufen. Die Preise von G.SKILL dürften sich dabei am Markt orientieren.