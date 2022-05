MSI Frühlingsaktion mit Steam-Guthaben und Xbox Game Pass

Dienstag, 03. Mai. 2022 15:12 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neueste Aktion von MSI gilt für gleich mehrere Produkte und umfasst Steam-Guthaben im Wert von bis zu 200 US-Dollar sowie einen Xbox Game Pass.

Die vollen 200 US-Dollar Steam-Guthaben und den Xbox Game Pass erhalten allerdings nur Käufer eines Gaming-PCs der MEG Aegis Ti5 12Th, MEG Trident X12 oder MAG Codex X5 12th Serie. Für ein Steam-Guthaben von 150 US-Dollar und einen Xbox Game Pass sind mehrere Gaming-PCs der Aegis, Trident, Infinite und Codex-Serien qualifiziert sowie einige Gaming-Monitore der Optix-MEG und Optix-MPG-Serien.

Ein Steam-Guthaben von 100 US-Dollar und ebenfalls einen Xbox Game Pass wird allen Käufern von verschiedenen Corved- und Flat-Monitoren des Herstellers spendiert. Die komplette Liste aller Komponenten, die für die Aktion legitimiert sind, kann auf der speziell von MSI eingerichteten Webseite eingesehen werden.

Um an der Aktion teilzunehmen ist ein kostenloser MSI-Member-Account nötig sowie die Registrierung des Produktes. Die Seriennummer sowie das Bild der Rechnung müssen bei MSI hochgeladen werden. Nach Prüfung aller Daten wird das Steam-Guthaben sowie der Xbox Game Pass via E-Mail verschickt.

Wie üblich bietet MSI noch weitere Aktionen über die Shout-Out-Option an. Für jedes Produkt, welches in dem aktuellen Aktionszeitraum bis zum 30. Juni 2022 erworben wird und an der Shout-Out-Aktion teilnimmt, können die Nutzer zudem einen weiteren Steam-Gutschein im Wert von 20 US-Dollar abstauben. Über das MSI-Prämienprogramm können zusätzlich noch Punkte gesammelt und gegen Hardware oder Gutscheine eingetauscht werden.