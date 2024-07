Freitag, 26. Jul. 2024 19:33 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die T-Force GC Pro wird über vier PCIe Gen 5-Lanes angebunden und nutzt das NVMe-Protokoll. Laut Team Group erreicht die SSD Lesegeschwindigkeiten von bis zu 12.500 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 11.000 MB/s. Diese Werte beziehen sich auf sequentielle Datenübertragungen, wie sie beim Kopieren großer Dateien auftreten. Angaben zur Leistung bei zufälligen Dateioperationen oder zur Anzahl gleichzeitiger Operationen wurden nicht gemacht.

Die SSD wird in zwei Kapazitätsvarianten angeboten: zwei und vier Terabyte. Kleinere Modelle derselben Serie sind oft etwas langsamer, doch ab einer bestimmten Kapazität ist dieser Effekt nicht mehr zu beobachten. Ein DRAM-Cache sorgt für zusätzliche Geschwindigkeit, wobei die maximale Datenübertragungsrate möglicherweise nicht dauerhaft gehalten werden kann. Für die Datenspeicherung kommt 3D-NAND-Flashspeicher zum Einsatz.

Team Group gibt eine Lebensdauer von 1.600.000 Stunden an, was der Mean Time Between Failures (MTBF) entspricht. Zudem wird die Anzahl der geschriebenen Terabytes mit 1.200 bzw. 2.400 angegeben, was bedeutet, dass die Laufwerke mindestens 600 Mal komplett neu beschrieben werden können. Die 3,9 Millimeter hohe SSD ist mit einem Graphen-Kühlkörper ausgestattet, der die entstehende Wärme effizient ableiten soll.

Informationen zu Preis und Verfügbarkeit in Deutschland liegen derzeit noch nicht vor. Konkurrenzprodukte wie die Crucial T705 versprechen ebenfalls hohe Datenübertragungsraten, sodass ein spannender Wettbewerb zu erwarten ist.