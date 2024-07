AMD muss Markteinführung der Ryzen-9000-Prozessoren verschieben

Der Prozessorhersteller AMD hat bekannt gegeben, dass die Markteinführung der neuen Ryzen-9000-Prozessoren um zwei Wochen verschoben wird. Ursprünglich für den 31. Juli 2024 geplant, wird der Verkaufsstart der Sechs- und Achtkerner Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X nun auf den 8. August verschoben. Die Zwölf- und Sechzehnkerner Ryzen 9 9900X und 9950X sollen am 15. August folgen.

Die Ryzen-9000-Serie, die auf der neuen Zen-5-Architektur basiert und mit bestehenden AM5-Mainboards kompatibel ist, wurde bereits auf der Computex 2024 angekündigt. Auf einem Techday in Los Angeles präsentierte AMD weitere Details zur Zen-5-Architektur, den Overclocking-Optionen sowie der integrierten Grafik- und KI-Einheit. Diese Informationen wurden am Montag nochmals zusammengefasst und ergänzt.

Die Verschiebung wurde überraschend bekannt gegeben. AMD erklärte, dass bei finalen Qualitätskontrollen Probleme bei einigen der ersten Ryzen-9000-Prozessoren festgestellt wurden. Daher habe man die Auslieferung gestoppt und bereits an den Handel gelieferte Prozessoren zurückgerufen.

In einer Mitteilung betonte AMD, dass die initialen Produktionseinheiten nicht den Qualitätsstandards entsprachen. Um die höchste Qualität für alle Ryzen-Nutzer zu gewährleisten, arbeite man nun daran, die betroffenen Einheiten durch neue zu ersetzen. Dies führe zu einer kurzen Verzögerung der Verfügbarkeit im Handel. Die Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X Prozessoren werden nun am 8. August und die Ryzen 9 9950X und Ryzen 9 9900X Prozessoren am 15. August erhältlich sein.

AMD ließ offen, welche Art von Mängeln festgestellt wurden und ob alle Modelle der Ryzen-9000-Serie betroffen sind. Eine Anfrage der Kollogen von c't ergab, dass die unterschiedlichen Launch-Daten auf die längere Produktionszeit der Zwölf- und Sechzehnkerner zurückzuführen sind. Ein Problem bei der Validierung des Packaging-Tests könnte dazu führen, dass eine geringe Anzahl der Prozessoren nicht den Standards entspricht. Probleme mit dem Silizium, also den Chips selbst, wurden ausgeschlossen.

Neben dem Spitzenmodell Ryzen 9 9950X mit 16 Kernen umfasst die Ryzen-9000-Serie auch die Modelle Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9800X und Ryzen 5 9600X. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen der Ryzen-7000-Serie hat AMD die Thermal Design Power (TDP) gesenkt. Der Zwölfkerner Ryzen 9 9900X tritt mit 120 statt 170 Watt an, während Ryzen 7 9800X und Ryzen 5 9600X nun 65 statt 105 Watt TDP haben.

Die neuen Ryzen-AI-300-Prozessoren, die bereits in ersten Notebook-Modellen verkauft werden, sind von den Problemen offenbar nicht betroffen.