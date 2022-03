G.SKILL präsentiert neues DDR5-Kit mit 6000 MHz und CL30

Mittwoch, 30. Mär. 2022 16:45 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der neueste DDR5-Standard eröffnet den Herstellern und auch Overclockern neue Möglichkeiten bei der optimalen RAM-Nutzung. Die neueste von G.SKILL vorgestellten Module können nicht nur eine hohe Taktrate von 3.000 MHz und einer effektiven Geschwindigkeit von 6.000 MHz vorweisen, sondern arbeiten dabei auch mit vergleichsweise geringen Timings.

Das neu vorgestellte RAM-Kit von G.SKILL ist speziell auf die Verwendung der neuesten Core-i-Prozessoren der zwölften Generation von Intel zugeschnitten. Die spezifizierten Taktraten des DDR5-6000-Standards mit CL30-40-40-96 wurden in Verbindung mit dem Asus ROG Marximus Z690 Hero erreicht. Das RAM-Kit selbst besteht aus zwei Modulen mit jeweils 32 Gigabyte Arbeitsspeicher, sodass dem System 64 Gigabyte zur Verfügung gestellt werden. Als Prozessor kam bei dem Test der Intel Core i7-12700K zum Einsatz. Zu erwarten ist, dass das Kit noch weitere Leistungsreserven beim Overclocking bieten wird.

Das neue DDR5-Kit von G.SKILL gehärt der Trident-Z5-RGB-Serie an und verfügt über eine RGB-LED-Leiste auf der Oberseite der Module, die RAM-Serie konnte erst kürzlich den Red Dot Award: Product Design 2022 gewinnen. Angeboten werden die RAMs sowohl mit komplett schwarzen als auch teilweise weißen Kühlern. Alternativ bietet G.SKILL das Kit auch in der Ripjaws S5 Serie an, welche auf einen Standard-Kühlkörper setzt, welcher keinen zusätzlichen Platz einnimmt, dafür aber auch keine Beleuchtung bietet.

Angaben zu der Preisvorstellung für die neuen RAM-Module nannte der Hersteller noch nicht. Mit einer Verfügbarkeit der DDR5-6000-Kits ist im zweiten Quartal 2022 weltweit zu rechnen.