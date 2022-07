Windows 12: Einführung des neuen Betriebssystems bereits 2024?

Angeblich wird Microsoft die Versionsnummerierung von Windows weiter fortsetzen und bereits in zwei Jahren die Hauptversion von Windows 12 vorstellen.

Eine offizielle Roadmap veröffentlicht Microsoft bereits seit längerem nicht mehr für das eigene Betriebssystem, da ungeplante Verschiebungen, Neuausrichtungen und andere Umstände das Unternehmen wohl nur unnötig in Zugzwang für Veröffentlichungen bringen würde.

Dennoch sollen die Termine für neue Releases intern bereits grob absteckt worden sein. Für Windows 12 wurde nun erstmals ein konkreter Release-Termin genannt. Nach unbestätigten Informationen will Microsoft das eigene Betriebssystem in einem Turnus von drei Jahren mit einer neuen Hauptversion erneuern. Da Windows 11 bereits 2021 eingeführt wurde, steht der Release von Windows 12 für 2024 an.

Während für die Nutzung von Windows 10 für eine längere Zeit konzipiert wurde, soll Windows 11 wohl deutlich schneller abgelöst werden. Für Windows 12 soll Microsoft bereits ein Team mit der Arbeit an einem neuen Kernel beauftragt haben. Technisch könnte sich das Betriebssystem dann von seinen Vorgängern stark abgrenzen, wenn auch die Oberfläche von den vorherigen Versionen übernommen wird.

Wann genau Windows 12 auf den Markt kommen wird, kann bislang noch nicht prognostiziert werden. Microsoft hat auch noch keinerlei Informationen zu dem Ende von Windows 11 bekannt gegeben. Nach den aktuellen Support-Angaben wird Windows 11 aber mindestens noch zwei Jahre mit Feature-Updates versorgt, was ebenfalls für die Einführung eines neuen Betriebssystems 2024 sprechen würde. Bedingt durch den langsamen Wechsel der Hauptbetriebssysteme könnte auch der Support von Windows 10 noch einmal verlängert werden. Bislang stellt Microsoft nur die uneingeschränkte Nutzung und Support bis zum Jahr 2025 in Aussicht.