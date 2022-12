Lian Li V3000 Plus: Full-Tower-Gehäuse für zwei Systeme und mit besonders viel Platz

Mittwoch, 07. Dez. 2022 20:38 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das neue Lian Li V3000 Plus ist als Full-Tower-Gehäuse auch für den Einsatz von besonders großer und ausladender Hardware konzipiert.

Mit dem Lian Li V3000 Plus stellt der Gehäusespezialist ein ganz besonderes Full-Tower-Gehäuse vor, welches mehrere Einsatzmöglichkeiten der Hardware über ein flexibles Design bietet.

In dem Standard-Modus fasst das geräumige Gehäuse auch größere Mainboards bis hin zu dem E-ATX- oder EBB-Standard. Unter dem Mainboard ist dabei noch ausreichend Platz, um auch eine Wasserkühlung und ein größeres Netzteil zu verbauen. In dem rotierten Modus kann die verbaute Hardware um 90 Grad gedreht installiert werden, sodass sich eine besondere Optik erzielen lässt. Bei dem Dual-System-Modus können sogar zwei komplette Systeme in dem Gehäuse untergebracht werden. Dabei muss das zweite System allerdings auch etwas kompakterer Hardware nach dem Mini-ITX-Standard und mit einem SFX- oder SFX-L-Netzteil bestückt werden.

Für Enthusiasten bietet das Lian Li V3000 Plus dementsprechend viele Möglichkeiten, die Hardware in dem Gehäuse zu verbauen. Je nach verwendetem Modus können bis zu elf 140-mm-Lüfter oder 16 Lüfter mit 120 Millimetern verbaut werden. Alterniv können drei bis vier 480er/360er-Radiatoren für eine entsprechend große Wasserkühlung in dem Gehäuse untergebracht werden. Für Massenspeicher stehen acht 3,5-Zoll-Schächte sowie acht weitere 2,5-Zoll-Schächte zur Verfügung.

Das I/O-Panel des Lian Li V3000 Plus bietet vier USB-3.0-Typ-A und zwei USB-Typ-C-Ports sowie die obligatorischen Audioanschlüsse. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers wird mit 204 Millimetern angegeben und die verbauten Grafikkarten können eine Länge von 589 Millimeter einnehmen. Im rotierten Modus sinkt das Platzangebot für die Grafikkarten auf 358 Millimeter.

Das neue Lian Li V3000 Plus wird ab dem 19. Dezember 2022 für 549,90 Euro in den Handel kommen.