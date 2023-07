Netflix will sich vom günstigen, werbefreien Abo trennen

Nachdem Netflix in Kanada bereits das günstigste Abo ohne Werbung aus dem Programm genommen hat, folgen nun die Einstellung der Option in den USA und Großbritannien.

Der beliebte Streaming-Dienst Netflix, versucht das eigene Abonnementsystem zu überarbeiten. Wegfallen soll dabei der bislang günstigste Tarif ohne Werbeeinblendungen. Das sogenannte Basis-Abo von Netflix steht dementsprechend in einigen Ländern inzwischen nicht mehr zur Verfügung, auch wenn Kunden in dem Abonnement dieses auch weiterhin noch nutzen können und es sich monatlich oder jährlich, je nach Zahlungsmethode auch noch verlängert.

Bereits Ende Juni hat Netflix das Basis-Abo in Kanada gestrichen und damit die Akzeptanz und auch das Verhalten der Neukunden beobachtet. Nach dem wohl erfolgreichen Test in Kanada wurde indessen das Basis-Abo auch in den USA und Großbritannien gestrichen. Ähnlich ging das Unternehmen auch bei der Einstellung des Account-Sharing vor.

Der Einstieg für die werbefreie Nutzung von Netflix steigt damit erheblich. Während in den USA bislang das Basis-Abo für 9,99 US-Dollar monatlich angeboten wurde, müssen nun Kunden mindestens 15,49 Euro zahlen, wenn der Dienst werbefrei genutzt werden soll. Wer Netflix mit Werbeeinblendungen beziehen möchte, muss 6,99 US-Dollar monatlich in den USA zahlen.

In Deutschland wird das Basis-Abonnement noch angeboten, allerdings deutet sich bereits an, dass Netflix dieses Angebot in Zukunft ebenfalls streichen möchte. Wer über einen Standard-Browser versucht ein Abo abzuschließen, bekommt auch in Deutschland das Basis-Abo nicht mehr angezeigt, erst nach einem Klick auf die zusätzliche Schaltfläche "Alle Abos anzeigen" wird hierzulande noch das Basis-Abo angeboten.