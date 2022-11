Streamplify Setup - Lights, Cam, Mic, USB-Hub und Greenscreen im Test

Komplettset für einfaches Streaming

Streaming auf Youtube, Twitch und Co ist heutzutage als breites Unterhaltsungsspektrum nahezu nicht mehr wegzudenken und quasi zu einem Volkssport auf der ganzen Welt geworden.

Wer selbst mit dem Streamen starten möchte, oder auch einfach nur für private Zwecke hier und da mit Freunden zum zuschauen einladen will, der wird sich früher oder später mit dem richtigen Equipment auseinander setzen. Die guten Nachrichten, man muss dafür keine Unsummen an Geld mehr parat haben, denn es gibt Hersteller, die sich genau darauf spezialisiert haben, jedem den Einstieg ins Streaming einfach zu machen.

Genau hier setzt der neue Anbieter Streamplify an und möchte mit seiner großen Produktplatte zu hervorragenden Preisen Streamern und Usern die es werden wollen, die richtige Streaming-Hardware an die Hand geben, ohne ein großes Loch in den Geldbeutel zu reißen oder auch an wesentlichen Features zu sparen.

Neben dem Focus auf preiswerte Produkte hat sich Streamplify zur Aufgabe gemacht, dir den Start ins Streaming so einfach wie möglich zu gestalten. Mit der Auswahl an hochwertigem Streaming-Gear wie Webcams, Mikrofonen, Ringleuchten und Greenscreens, bietet man alle Produkte aus einem Haus an, die für den reibungslosen Start als Content-Creator und Streamer nötig sind.

Streamplify ist ein recht neuer Anbieter, allerdings nur was den Auftritt anbelangt, denn hinter der neuen Marke steckt kein geringerer als die Progamersgroup. Die Firmengruppe ist seit langem aktiv und umfasst einige sehr bekannte Marken aus der Hardwareszene wie zum Beispiel Noblechairs, Ducky, Nitro Concepts oder auch Kolink.

Wir werfen heute einen Blick auf das gesamte Setup, welches Streamplify aktuell anbietet und das aus Webcam, Beleuchtung, Mic, USB-Hub sowie Greenscreen besteht und klären auf, was ihr hier für euer Geld erwarten könnt.

Die Produkte von Streamplify sind unter anderem bei Caseking zu bekommen und wir schauen uns folgende Produkte im Artikel genauer an: