MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless Test

Kabelloses Leichtgewicht

MSI war bis vor gar nicht so langer Zeit hauptsächlich für Mainboards und Grafikkarten bekannt, aber insbesondere in den letzten beiden Jahren hat man das Angebot an MSI-Produkten enorm erweitert und auf zahlreiche Produktkategorien ausgeweitet. MSIs Angebot wird damit immer mehr zum "Vollsortiment". Das geht sogar so weit, dass mittlerweile neben Monitoren, Netzteilen, reichlich Peripherie und sogar MSI Gaming Stühle angeboten werden.

Aus der Kategorie der Gaming Peripherie schauen wir uns heute ein brandneues Produkt genauer an, nämlich eine neue kabellose und besonders leichte Maus. Sie hört auf den Namen Clutch GM41 Lightweight Wireless. Die Maus kann nicht nur mit und ohne Kabel genutzt werden, sondern sie wird auch noch mit einer kleinen Ladestation ausgeliefert, auf der die Maus zum aufladen während der Gaming-Pause zur Ruhe kommt. In der Maus kann zudem auch der Wireless Dongle untergebracht werden um so die Reichweite noch einmal zu verbessern.

Der Sensor der Maus arbeitet mit bis zu 20.000 dpi und soll für ordentliche Performance sorgen. Als Akkulaufzeit verspricht MSI satt 80 Stunden, die man erreichen kann. Mit nur 74 g ist die Maus für ein Wireless-Modell sehr leicht. Das leichte Mäuse aktuell sehr im Trend liegen, hat MSI natürlich auch erkannt und hier direkt das passende Produkt aufgelegt.

Wir schauen uns die neue Gaming Maus aus dem Hause MSI, die für eine UVP von 79,90 im Test angeboten wird genauer an.

Lieferumfang

MSI spendiert der Clutch GM41 Lightweight Wireless ein Handbuch, dazu ein spezielles Anschlusskabel sowie eine kleine Ladestation, auf der die Maus abgelegt werden kann.

Technische Daten