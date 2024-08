Enermax Platigemini 1200 ATX 3.1 im Test - ATX und ATX12VO in einem

Das erste seiner Art

Gerade erst hatten wir ein ganz besonderes Netzteil von Enermax geteste, das Enermax Revolution D.F. 12. Der kleine Kraftzwerg ist ein ATX Netzteil, das aber mit einer Länge von gerade einmal 12.2 cm auskommt. Die kleinsten ATX Netzteile bisher brachten es auf 14 cm.

Aber nicht nicht nur mit diesem Netzteil betritt Enermax Neuland, denn mit dem PlatiGemini 1200W hat Enermax gleich noch etwas ganz besonders neu vorgestellt. Das PlatiGemini ist das erste 80 Plus Platinum Netzteil, das sowohl den ATX als auch den ATX12VO Standard erfüllt und damit gleichzeitig in beiden Systemem genutzt werden kann. Und natürlich kommt das neue Netzteil auch gleich im neusten ATX 3.1 Standard daher, was es um so interessanter macht.

Bislang gibt es nur ein Modell des Netzteils mit 1200 Watt Leistung und 80 Plus Platinum Effizienz. Dieses Modell stand uns auch für den Test zur Verfügung.

Seit dem erscheinen des neuen ATX 3 Standard hat sich einiges auf dem Netzteil-Markt geändert und es scheint als ob nahezu alle Hersteller deutlich experimentierfreudiger geworden sind. So zeigen sich interessante Netzteile die aus dem typischen Einheitsbrei ausbrechen.

Das PlatiGemini macht sich einen spannenden Trick zu nutze und kann aufgrund des Designs sowohl 5V als auch 12V Standby-Leitungen anbieten. Damit hat das Netzteile alle Mittel an board um sowohl AXT als auch ATX12VO Systeme mit Strom zu versorgen.

Neben diesem sehr speziellen Feature trumpft das Platigemini aber noch mit weiteren interessanten Eigenschaften auf. Auffällig ist zum Beispiel die neue Verpackung, die einen gewissen Öko-Touch nicht leugnen kann. Enermax verzichtet auf einen vielbedruckten Hochglanzkarton und versieht einfach einen Standard Karton aus Recycleter Pappe mit einem Schuber, auf dem die wichtigsten Informationen zum Netzteil präsentiert werden. Damit spart man nicht nur Druckkosten und schont die Umwelt, der gleiche Karton kann quasi für alle Netzteile genutzt werden, indem man einfach unterschiedliche Schuber benutzt.

Das Platigemini kann auch Optisch einige Punkte sammeln, denn das Gehäuse wirkt trotz des recht einfachen Designs sehr hochwertig und ist gut verarbeitet. Abgerunderte Kanten ein schöner seitlicher Schriftzug und die einzeln ummantelten Kabel machen für ein Netzteil dieser Preisklasse einiges her. Das Netzteil hat mit seinem Design sogar den Red Dot Design Award 2024 einsammeln können.





Beim PlatiGemini verzichtet Enermax zwar im namen auf das D.F. Kürzel, aber das dazugehörende Feature ist dennoch vorhanden. Der D.F.R.-Modus, was für Dust Free Rotation steht für die Selbstreinigung des Netzteils von Staub. Beim Start des Netzteils dreht der Lüfter kurzzeitig (ca. 20 Sekunden) in die Falsche Richtung und pustet so Luft und hoffentlich auch Staub aus dem gehäuse heraus. Zudem befindet sich am Netzteil auch eine D.F. Taste, mit dem der Modus zur Reinigung manuell ausgelöst werden kann.

Beim Lüfter macht Enermax ebenfalls keine Kompromisse und stattet das PlatiGemini mit einem Hochleistungslüfter mit Doppelkugellagern in Industriequalität aus. Der Lüfter soll laut Hersteller bis zu 60 % Last passiv bleiben und erst dann aktiv werden.

Japanische 105°C Elektrolytkondensatoren sorgen für Stabilität und Langlebigkeit was sich dann auch in einer 10-jährige Herstellergarantie von Enermax wiederspiegelt. Ebenfalls nicht alltäglich sind die speziellen ummantelten und flexiblen Kabel, welche die Kabelführung erleichtern.

Das Netzteil basiert auf einem modernen Layout und setzt auf Full Brige LCC Converter und kommt naürlich mit DCDC-Spannungswandlung daher, wie das mittlerweile bei fast hochwertgen Netzteilen der Fall ist.

ATX vs ATX 12VO

Der neue ATX 12VO Standard ist nun schon etwas länger veröffentlicht, findet sich bisher aber eigetlich nur im OEM-Segment, wenn komplette PCs zusammengebaut werden. Bei den typischen DIY-Systemen und Einzelkomponenten dominiert weiterhin der normale ATX Standard.

Beim ATX 12VO Standard hat Intel das Netzteil abgespeckt und die Anzahl der im Netzteil generierten Spannungen reduziert. Hatte man beim ATX Standard gleich 5 verschiedenen Spannungen 12V, 5V, 3,3 V, -12V und 5V Standby, so nutzt der ATX 12VO nur noch die 12V Spannung. Das führt dazu, dass man an einem Solchen Netzteil nur noch zwei Unabhängige Spannungsausgängige hat, einmal 12V und einmal 12 V Standby. Die Umwandlung von 12V in andere benötigte Spannungen erledigt beim ATX 12VO Standard das Mainboard.

Um ein Mainboard wie das Enermax PlatiGemini nun zu beiden Standard kompatibel zu machen, muss man eigentlich nur eine 12V Standby-Leitung hinzufügen und die Kabel des Netzteils entsprechend anpassen. Genau das hat Enermax auch gemacht!

Das PlatiGemini verfügt über zwei unabhängige Standby-Leitungen mit 12 und 5 V. Dazu wird ein spezielles Kabel beigelegt, das vom Netzteil quasi nur die notwendigen Leitungen für ATX 12VO abgreift. Die übrigen Spannungen wie 3,3 und 5V sind zwar weiterhin aktiv werden aber nicht genutzt und laufen so ohne Last mit. Das führt dazu, dass die Effizienz nicht ganz das Niveau eines reinen ATX 12VO Netzteils erreicht, aber man bekommt dafür eben beide Standards in einem. Da auch beide Standby-Schaltungen immer aktiv sind, fällt auch die Effizienz im Standby-Modus etwas schlechter aus und man verschenkt hier etwas Potential.

Technische Details, Spezifikationen, Kabel und Lieferumfang

Spezifikationen Leistung Modell 1200 Watt Leistung gesamt W 1200 Peak Leistung W = 12V-Gesamt A/W 100

1200 12V-Rails 1 Leistung Multirail A - Leistung 3.3/5V W gesamt 100 3,3V A 20 5V A 20 -12V A 0.4 5 V SB A 3 12 V SB A 1.5

Kabelkonfiguration Länge mm Typ Kabel x Stecker 1200 Watt ATX 24-Pin 600 Single Sleeve 1x1 12VO 10-Pin 600 Single Sleeve 1x1 EPS / ATX12V 4+4 Pin 700 Single Sleeve 2x1 PCIe 5.0 - 12V-2x6

Leistung 600 Single Sleeve 1x1

600W 6+2-pin PCIe 600 Single Sleeve 3x1 SATA 450/150/150/150 Single Sleeve 2x4 Molex 450/150/150/150 Single Sleeve 1x4 Floppy

Unser Test-Equipment / Testablauf

Für den Test des Netzteils nutzen wir die Lastverteilung, die nach der 80-Plus-Spezifikation für die verschiedenen Schienen vorgesehen ist. Dabei handelt es sich um eine symmetrische Verteilung, die alle Schienen gleichmäßig nach ihrer maximalen Leistung beansprucht. Auch sonst folgen wir weitgehend bis auf Details dem 80 Plus Testprotokoll.

Das Diagramm unten zeigt die genutzten Lasten im Vergleich zur maximal möglichen Ampere-Leistung. Diese Verteilung entspricht im Test 100% Last. 0 % Last bedeutet, dass das Netzteil mit jeweils 0 Ampere Einstellung am Load-Tester läuft und lediglich die Spannungen der einzelnen Schienen ohne zusätzliche Last gemessen werden. Es ist also an alle Schienen nur ein Voltmeter in Betrieb und das Netzteil läuft ansonsten im Leerlauf



Gerade wenn es darum geht kleinste Unterschiede in der Effizienz zu bestimmen und so ein Netzteil qualitativ einordnen zu wollen, ist extrem teures professionelles Messequipment unabdingbar. Bei günstigen Messgeräten sind die Messtoleranzen so hoch, dass eine korrekte Einschätzung der Performance im Vergleich zu anderen Netzteilen kaum möglich ist. Gerade wo die Netzteile in den letzten Jahren immer enger zusammenrücken.

Wir werden In Sachen Testequipment direkt vom deutschen Chroma Service Center unterstützt. Chroma ist auf professionelles Testequipment zur Effizienzmessung spezialisiert und unterstützt uns mit Know-How in Sachen Messtechnik. Die Messtechnik von Chroma gilt im Bereich der Netzteilproduktion und Qualitätskontrolle als Referenz.

Unser Setup für die Netzteil-Tests ist von uns selbst zusammengestellt und besteht aus folgenden Komponenten:

Chroma 66202 Power Meter

Chroma High-Speed DC Loads bis 3600 Watt 10x Chroma 63303 a 300W 4x Chroma 63302 Dual Load a 2x100 W 1x Choma 63306 a 600W OPP/ OCP testing 4x Croma 63301 a 200 w in Reserve

Chroma AC Source 6420 2 KW

Chroma AC Source 61505 4 KW PLD-Simulation

Keysight 34460A 6,5 Digit Tisch-Multimeter zur Spannungskontrolle

4x Rigol DS1054Z Oszilloskop 4x4=16 channels

Fluke 80i-110s AC/DC-Stromzange (100 A) Inrush, Holdup etc.

weitere Messgeräte wie Low-Voltage-Differentialtasköpfe etc. sowie diverse Kleinteile, Anschlüsse, Adapter usw.

Das gesamte Testequipment ist unser Eigentum und wurde von uns selbst angeschafft. Es wird nicht von einem Netzteilhersteller bereitgestellt und wurde auch nicht von Netzteilherstellern gesponsert. Wir sind diesbezüglich also völlig unabhängig.