Nerdytec Couchmaster Cycon² im Test

Mach deine Couch zum Lieblings-Zocker-Platz

Was gibt es schöneres als sich beim aktuell eher schlechten und nassen Wetter bei winterlichen Temperaturen gemütlich auf die Couch zu pflanzen und eine Runde seine Lieblings-Games zu zocken. Oder wahlweise, wenn die Freizeit gerade mal wieder knapp ist, noch ein paar Arbeiten im Home-Office auf dem Sofa zu verrichten.

Hört sich super an, ist aber in der Praxis ohne einen geeigneten Sofa-Tisch, der in der Regel dann doch wieder zu flach ist, gar nicht so einfach. Weder vom Handling noch von der Ergonomie her kommt dabei in der Regel etwas Gutes heraus, so dass die Knochen und der Rücken einem am nächsten Tag in der Regel nicht gerade dankbar sind.

Was für Konsolenspieler mit einem Controller quasi die Regel ist, sieht für PC-Gamer mit Tastatur dann eben doch wieder ganz anders aus. Was also tun um seinem Hobby auch im Wohnzimmer auf dem Sofa zu fröhnen?

Der Hersteller Nerdytec hat genau für dieses Problem eine interessante Lösung parat. Im Jahr 2017 konnten wir uns bereits den Couchmaster Cycon anschauen, der nun drei Jahre später durch die neue verbesserte Version abgelöst wird.

Dies neue Version hört auf den Namen "Couchmaster Cycon²" und ist in ab sofort in verschiedenen Varianten erhältlich.

Wir werfen heute einen Blick auf den Cycon² in der Black Edition, dieser wird für eine UVP von 179,00 Euro angeboten und richtet sich an klassische PC-Gamer mit Peripherie. Das Modell kann in verschiedenen Farben direkt über den Online-Shop von Nerdytec bezogen werden.

Lieferumfang

Geliefert wird der Cycon 2 in einer Kartonage in einigen Einzelteilen. Aber keine Panik der Zusammenbau geht, wie wir später sehen werden kinderleicht vond er Hand. Neben zwei Auflagekissen im Kunstwildleder-Mikrofaser-Design sowie einer Tischplatte gibt es noch folgende Teile im Liedferumfang:

Externes Netzteil mit zwei Steckdosenadaptern

Aktives USB 3.0/Strom Verlängerungskabel 5m

USB 3.0/Strom Anschlusskabel für den Couchmaster

Klettverschlussklebeband für zur Befestigung von Zubehör und Peripherie

Ein Beutel zum Verstauen der Maus mit Klettverschluss

Ersatzschraube

Selbstklebendes Klettband zum Fixieren der Peripherie

Anleitung

Technische Daten