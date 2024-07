be quiet! Pure Loop 2 FX mit RGB-Beleuchtung im Test

Die neue Generation der Pure Loop von be quiet! ist da, und dieses mal geht es dabei richtig bunt zu! Nachdem wir uns bereits die Pure Loop 2 FX 240-mm in einem Testvideo auf unserem YouTube-Kanal angesehen haben, wollen wir heute noch die beiden verbleibenden Modelle mit einem 280-mm sowie einem 360-mm-Radiator unter die Lupe nehmen.

Abseits der Radiatorgröße und den entsprechenden Lüftern gibt es zwischen den Versionen keine Unterschiede, auch nicht zu der im Video getestet 240-mm-Version. Preislich gibt es die 280-mm-Version bereits um die 120- und die 360-mm-Version für den nahezu gleichen Preis. Schauen wir uns an, was die beiden weiteren Varianten der Kompakt-Wasserkühlung im Test so abliefern.

Die Pure Loop 2 FX 280mm/360mm

Die beiden AIOS aus dem Hause be quiet! sind fertig befüllt und können so nach der Montage gleich genutzt werden. Neben einer eleganten nicht zu aufdringlichen ARGB-Beleuchtung an der Pumpeneinheit verfügen auch die Lüfter vom Typ Light Wings über eine sehr schicke Beleuchtung. Radiator sowie Schläuche und die Halterungen sind komplett schwarz gefärbt, so passen die AIOs optisch in die meisten Systeme. Eine weiße Version der Wakü ist leider bislang nicht verfügbar.

Eine Besonderheit an der Pure Loop FX 2 ist der Nachfüllstutzen am Radiator; beizeiten kann hier wenn nötig Flüssigkeit in den Kühlkreislauf nachgefüllt werden. Zudem ist die Pumpe an den Schläuchen entkoppelt montiert, was der Laustärke zugute kommen kann. Und, ein ebenfalls wichtiger Punkt, die Pumpe kann via PWM-Signal geregelt werden. Für eine bessere Optik sind die Schläuche sind mit einem schwarzen Nylon-Sleeve ummantelt.

Eine vernickelte Kupferbodenplatte dient als Kontaktfläche zur CPU. Ein kleines Emblem aus Aluminium welches auf der Oberseite glänzt, rundet das Design ab.

Für die Belüftung kommen je nach Version der AIO dann 120-mm- oder 140-mm-Light-Wings-Lüfter in der High-Speed-Variante zum Einsatz. Diese werden mit Schrauben am Radiator montiert und ebenfalls via PWM angesteuert. Die Pure Loop FX 2 setzt somit konsequent auf Standard Anschlüsse, weshalb auch keine Spezielle Softzware oder dergleichen erforderlich ist.

An der Verarbeitung gibt es von unserer Seite nicht auszusetzen, außer das man sich vielleiccht an die etwas eigenwillige Optik der Pumpe in den Schläuchen gewohnen muss.

Lieferumfang/ Montage

be quiet! spendiert neben Montagematerial für die gängigen Sockel, eine Anleitung, einen ARGB/PWM-Hub sowie Kühlflüssigkeit zum nachfüllen.

Beim AM4-Testsystem ist die Pure Loop 2 FX schnell und einfach montiert, die RAM-Slots bleiben zudem frei.

Spezifikationen des Kühlers

AMD-Sockel: AM4/AM5

INTEL-Sockel: LGA775,115x/1200/1700/2011-3/2066/1366/1700

Abmessungen

Abmessungen Kühlblock:

Schlauchlänge: 400 mm

Schlauchmaterial: Gummi

Schlauchsleeve: Ja in schwarz

Verlustleistung:

Gewicht: ca.

Bauweise-Radiator: 280/360

Radiatormaterial: -Aluminium

Bodenplatte: Massivkupfer

Kühlblockmaterial: Kupfer

Pumpenart:

Pumpengeschwindigkeit: 4000 - 5500 RPM

Farbe: Schwarze

Display-

Beleuchtung: Ja am Kühlblock und Lüfter

Beleuchtungsanschluss: 3-Pin-5-Volt.

RGB-Spannung: 5 Volt

RGB-Kompatible mit - 3-PIN ARGB

Lüfterbestückung-Radiator: 1, 2, 3

Besonderheiten: ARGB und PWM-Hub,. montierbar an einem 2,5" Laufwerksplatz, Kühlmittel zum nachfüllen dabei.

