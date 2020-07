Lian Li Galahad 240 AIO-Wasserkühlung im Test

Lian Li steigt bei Waküs ein

Lian Li, wird unter Hardware-Fans vor allem für seine Aluminium-Gehäuse geschätzt und seit Jahren einer der bekanntesten Hersteller für hochwertige und exklusive PC-Gehäuse. Zuletzt konnten wir uns das Lian Li TU150 ITX, einen kleinen Aluminiu- ITX-Tower im Handtaschenformat ansehen.

Wie viele anderen Hersteller auch erweitert Lian Li gerade sein Angebot und steigt nun auch ins Geschäft mit AIO-Wasserkühlungen ein. Dies ist ein durchaus logischer Schritt, da viele Kunden neben Gehäuse und Lüfter gerne auch zu den passenden Wasserkühlungen des gleichen Herstellers greifen.

Die neue Wasserkühlung von Lian Li hört auf den Namen Galahad und ist wie üblich in verschiedenen Varianten erhältlich. In Sachen Farbwahl wird sowohl eine weiße als auch schwarzen Variante angeboten. Wie gewohnt setzt Lian Li auch bei diesem neuen Produkt auf sein Markenzeichen und verbaut viel Aluminium.

Die Galahad ist als 360 oder 240 mm Version verfügbar. Schicke RGB-Lüfter sowie eine schicke ARGB-Beleuchtung runden das Paket ab. Besonders der speziell geformte in Alu verkleidete Pumpenblock bringt die typische Lian-Li-Optik in den PC. Das Testmodell mit 240 mm Radiator kommt in der Farbe Weiß in unsere Redaktion und muss sich gegen die vielen anderen bereits getesteten Wasserkühlungen beweisen.

Die unverbindliche Preisempfehlung für die 240 mm Version der Galahad liegt bei 119 USD, für die 360 mm Version werden 149 USD fällig. Die Wasserkühlung wird unter anderem bei Caseking* angeboten.

Für einen kurzen Überblick in bewegten Bildern gibt es auf auf dem TweakPC-Youtube-Kanal natürlich auch eine kurze Zusammenfassung im Video-Test zur Lian Li Galahad.

Die Lian Li Galahad 240 AIO-Wasserkühlung

Ohne Frage macht die Galahad optisch vor allem mit dem speziellen Kühlblock einiges her. In der weißen Version ist die neue AIO definitiv auch ohne Beleuchtung schon sehr auffällig.

Unser Testmodell der Galahad 240 setzt auf einen 240-mm-Raditor mit einer Dicke von 27,2 mm ohne Lüfter. Er ist komplett in Weiß gehalten und an den beiden längeren Seiten, setzt man auf eloxiertes und gebürstetes Aluminium mit dem Lian Li Schriftzug. Weiterhin gibt es einen optionalen Nachfüllstutzen, dieser sollte aber in der Garantiezeit verschlossen bleiben.

Die beiden Schläuche sind 38 cm lang und mit einem schönen weißen Sleeve ummantelt. Diese sind an der Kühleinheit mit einem Gelenk angeschlossen für eine leichtere Verlegung. Die Verwindungssteifheit hätte etwas lockerer sein dürfen.

Die Pumpeneinheit ist rund und etwas sicher auch wegen des Designs höher als andere ausgefallen. Ein silberner Ring fasst eine schwarze spiegelnde Platte ein und ist mit dem Lian Li Schriftzug verziert. Um den Lian Li Schriftzug ist zudem eine schicke RGB-Beleuchtung verbaut. Ebenso befindet sich noch ein Beleuchteter Ring in der Mitte der Pumpeneinheit. Sollte einen der Schriftzug stören, kann man diesen sogar mit dem magnetischen "Dot" einfach verdecken.

Die RGB-Beleuchtung setzt auf einen 3-Pin-5Volt Stecker. Lian Li nutzt zwar eigene RGB-Stecker, diese münden aber per Adapter in einen normalen 3-Pin-Stecker.

Auf der Unterseite befindet sich eine Kupferbodenplatte und im Inneren werkelt eine Pumpe mit Dreikammern-Design, dies soll leiser als auch langlebiger sein als herkömmliche Modelle.

Für die Belüftung nutzt Lian Li zwei hauseigene ARGB-Lüfter im 120-mm-Format mit PWM-Anschluss. An den Ecken wurden beiden Lüfterseiten mit Antivibrationspads ausgestattet.

Leider sind nicht alle Kabel bei der Galahad weiß. Eine Y-Weiche die der Wasserkühlung beiliegt ist schwarz eingefärbt.

Spezifikationen