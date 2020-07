Philips 498P9: 49 Zoll großer QHD-Monitor mit 70 Hz

Montag, 27. Jul. 2020 19:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die Displaydiagonale des neuen Philips 498P9 misst 49 Zoll und bietet dabei die Abmessung von zwei 27-Zoll-Displays auf dem Schreibtisch.

Das Besondere an dem Ultra-Wide-Format ist die Auflösung mit 5.120 x 1.440 Bildpunkten was in einem Format von 32 zu 9 resultiert. Der Monitor besitzt eine 1800R Krümmung und kann mit einer Abdeckung des AdobeRGB-Farbraums von bis zu 91 Prozent aufwarten. Der neue Philips 498P9 ist mit einem VA-Panel ausgestattet und bietet eine maximale Bildwiederholfrequenz von 70 Hz.

Als Anschlüsse ist der Philips 498P9 mit einem DisplayPort, HDMI sowie USB-3.2 versehen. Zu den weiteren Features zählen EnergyStar 8.0, EPEAT, RoHS und TCO-Zertifizierung.

Angeboten wird der Philips 498P9 ab August 2020 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 889 Euro.