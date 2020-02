Corsair iCUE LS100 Monitor Backlight im Test

RGB-Ambientebeleuchtung für den Monitor

Corsair erweitert seit längerem das angebotene Portfolio stetig um weitere Produkte aber auch komplett neue Segmente. Gerade im Bereich RGB sind die Ideen dabei fast endlos. Mit dem LS100 präsentiert Corsair nun ein weiteres interessantes RGB-Produkt.

Das LS100 Smart Lightning Kit ist ein smartes Beleuchtungs-Kit für den Monitor passend zum heimischen PC. Dank iCUE-Support, lässt es sich perfekt in ein vorhandenes Setup mit Corsair-Hardware einbinden und synchronisieren. So kann die Beleuchtung mit wenigen Klicks an eigene Wünsche angepasst werden. Neben dem Starter-Kit mit allem nötigen Zubehör für einen Monitor, bietet Corsair auch zwei Erweiterungs-Packs mit zusätzlichen Leuchtstreifen an. Dies ist für Nutzer von Multi-Monior-Setups oder besonders großen Monitor vorgesehen.

Das Starter-Kit wird für etwa 80 Euro angeboten, das Erweiterungs-Kit mit zwei 250 mm Streifen geht für etwa 25 Euro über den Tisch und und das große Erweiterungs-Kit mit zwei 450 mm Streifen kostet 32,00 Euro. Wie sich das Lightning-Kit aus dem Hause Corsair schlägt und ob das Kit sein Geld wert ist, haben wir für euch ausprobiert.

Lieferumfang und Zubehör

Das Starter-Kit umfasst neben einem passenden Netzteil, vier RGB-Streifen, einem USB-Kabel, einem RGB-Controller und Corsair-RGB-Verlängerungskabel auch sämtliches Montagezubehör. Dazu zählen selbstklebende Magnetplatten und Kabelhalterungen sowie eine kurze Anleitung.

Die iCUE-Software kann, wie man es von anderer Corsair-Hardware kennt, kostenlos auf deren Webseite heruntergeladen werden. Bei den verfügbaren Erweiterungspacks beschränkt sich der Lieferumfang auf jeweils zwei LED-Streifen in der gewählten Länge sowie dem identischen Montagezubehör wie beim Starter-Kit. Auch ein Handbuch sowie Verlängerungskabel liegen hier bei.

Technische Daten

Kommen wir kurz den technischen Daten: