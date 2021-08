Nvidia: 13 neue Spiele mit RTX-Unterstützung

Die Gamescom 2021 ist offiziell eröffnet und wird feierlich als Digital-Event mit der Open Night Live gefeiert.

Nvidia hat sich für die Messe etwas besonders einfallen lassen und spendiert 13 Spielen die neue RTX-Technologie. Zu einigen der Titel wird es auf der Gamescom von Nvidia auch ein Showcase geben, welches die neuen RTX-Techniken genauer beleuchtet.

Bereits bestätigt wurde, dass der Shhoter 'Battlefield 2042' mit DLSS und Nvidia Reflex arbeiten wird. Darüber hinaus kann 'Dying Ligtht 2', die PC-Version von 'Marvel's Guardians of the Galaxy', 'Black Myth', 'Bright Memory', 'Chivalry 2', 'Faraday Protocol', 'GRIT', 'Loopmancer', 'Myst', 'Narka: Bladepoint', 'Synced' und 'The Ascent' mit den RTX-Techniken von Nvidia aufwarten.