Intel Core i7-12700: Im Geekbench langsamer als ein Ryzen 7 5800X

Der Intel Core i7-12700 ohne K-Suffix soll im Geekbench nicht an einen Ryzen 7 5800X heranreichen.

Die kommenden Alder-Lake-S-Prozessoren von Intel sollen die Consumer-Prozessoren auf ein neues Niveau heben. Anscheinend gilt dies allerdings nur für die absoluten Topmodelle mit K-Suffix.

Der acht Kern Core i7-12700 ohne K-Suffix ist nun erstmals in dem Geekbench getestet worden. Der Prozessor wird mit einem Basistakt von 2,1 GHz gelistet, was auf ein Engineering-Sample schließen lässt. Als maximale Frequenz wurde ein Takt von 4.789 MHz angezeigt, was zumindest für einen funktionierenden Turbo-Modus spricht. Mit einem Wert von 1.595 im Single-Core-Modus und 10.170 Punkten im Multi-Core-Modus kann ein Ryzen 7 5800X mit 1.672 Punkte im Single-Core-Modus und 10.376 Punkten im Multi-Score-Modus nicht geschlagen werden.

Darüber hinaus wird der Vorgänger in Form des Intel Core 7 11700 nur um 2,39 Prozent übertroffen.