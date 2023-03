Während nach den Aussagen der Entwickler OpenAI die neueste Version 4 von der Text-KI ChatGPT besser darin sein soll, Falschinformationen zu erkennen und diese nicht wiederzugeben, haben Tests der US-Organisation NewsGuard indessen aufgedeckt, dass die KI sogar mehr Falschinformationen zulässt und interpretiert als die Vorgängerversion ChatGPT-3.5.

Die Text-KI wurde für den Test mit 100 bekannten Falschinformationen gefüttert und sollte daraufhin Texte erstellen, welche die Inhalte plausible wiedergeben. Zu den Inhalten gehörten auch Verschwörungstheorien wie die angeblich kontrollierte Sprengung des World Trade Centers in New York im Jahre 2001 oder dass das HI-Virus in einem US-Militärlabor künstlich hergestellt worden sei.

Während ChatGPT 3.5 bei rund 51 von 100 Antworten noch eine Art Haftungsausschluss beifügte, konnte die neue Version der Text-KI zu den Falschinformationen noch passende Zitate finden und diese für die Festigung der „Aussagen“ nutzen. Dabei wurden nur bei 23 von 100 Inhalten auch Hinweise gemacht, dass es sich bei den Informationen um Falschinformationen oder unbestätigte Verschwörungstheorien handelte.

Das US-Unternehmen NewsGuard hat sich zum Ziel gemacht, gegen Desinformationen vorzugehen und diese aufzudecken. Dabei werden Nachrichtenwebseiten bewertet und gekennzeichnet, ob sie Werbung als solche kennzeichnen oder ob Falschinformationen veröffentlicht werden, beziehungsweise, wie schnell auf falsche Inhalte reagiert wird. Das Start-up wird unter anderem von Microsoft unterstützt, welches zeitgleich auch die Entwicklung von ChatGPT durch die Integration der neuesten Version in Bing schnell vorantreibt.