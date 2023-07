AMD Ryzen 5 7500F: Prozessor ohne GPU nur für den chinesischen Markt geplant

Wie AMD bestätigt hat, wird der neue Ryzen 5 7500F vorerst als Boxed-Version nur in China auf den Markt kommen.

Der neue Ryzen 5 7500F basiert auf der neuesten Zen-4-CPU-Architektur und verzichtet auf eine integrierte Grafikeinheit, welche bei allen Standard-Modellen der Ryzen-CPUs für den Sockel AM5 mit verbaut werden.

Wie AMD gegenüber den Kollegen von PCGH allerdings bestätigt hat, ist ein Release der dedizierten Boxed-Variante der CPU auf dem US- und auch EU-Markt noch gar nicht geplant. Vorerst wird der Prozessor nur in Komplett-PC zu finden sein und in China als Boxed-Variante angeboten. Später dürfte der Ryzen 5 7500F dann aber auch hierzulande über ausgewählte Händler angeboten werden.

Mit einem Preis von rund 170 US-Dollar wird der Prozessor auf verschiedenen E-Commerce-Plattformen bereits gelistet. In China ist der Preis mit umgerechnet 157 Euro, ohne Steuern, sogar noch etwas günstiger und wird dort inklusive AMD Wraith Stealth-Kühler angeboten.

Im direkten Vergleich zu den Ryzen 5 7600 ist der Takt des Ryzen 5 7500F jeweils im Boost-Modus und auch im Standard-Takt um 100 MHz reduziert. Darüber hinaus muss komplett auf die integrierte RDNA-3-Grafikeinheit verzichtet werden. Da der Ryzen 5 7600 und auch Ryzen 5 7500F nativ sechs Kerne zur Verfügung stellen und 12 Threads bearbeiten können, liegen die Leistung der CPUs aber fast auf dem gleichen Niveau.

Der Ryzen 5 7500F arbeitet dementsprechend mit einem Takt von 3,7 GHz und einem Boost-Takt von bis zu 5,0 GHz. Die CPU unterstützt DDR5-5200-RAN und wird mit einer TDP von 65 Watt sowie PPT von 88 Watt angegeben.

Mit einem Preis von rund 225Euro wird der Ryzen 5 7600 hierzulande deutlich teurer verkauft als der Ryzen 5 7500F in China.