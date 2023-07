AMD Adrenalin Grafiktreiber ab sofort auch für Ryzen-7040-iGPs

Mittwoch, 26. Jul. 2023 15:30 - [ar]

Bislang mussten Nutzer mit Ryzen-7040-CPUs auf die vom Notebook-Hersteller zur Verfügung gestellten Treiber zurückgreifen.

Ab sofort übernimmt AMD selbst die Bereitstellung der Treiber der integrierten Grafikkarten, was zu einer regelmäßigen Aktualisierung und wohl auch besseren Unterstützung von neueren Spielen führen dürfte.

Der neueste Adrenalin-Treiber in der Edition 23.7.2 enthält zudem verschiedene Verbesserungen wie etwa, dass künftig die Ton- und Videospur nicht mehr asynchron laufen soll, wenn ein Titel mit AVC und HEVC-Codec über die Software-interne Funktion des Treibers aufgenommen wird. Ebenfalls konnte ein Problem in Verbindung mit "Call of Duty: Modern Warfare II" bei der Nutzung von Radeon Anti-Lag behoben werden.

Weiterhin bekannt sind allerdings noch zahlreiche Probleme, welche AMD versucht in den kommenden Treiberversionen zu beheben. Als eines der größten Probleme wird dabei der hohe Stromverbrauch bei der Nutzung von mehreren Monitoren und hohen Bildwiederholfrequenzen bei Radeon RX-7000-GPUs genannt.

Bei dem erst neu erschienen "Ratchet & Clank: Rift Apart" kann es in Verbindung mit Raytracing-Effekten und dynamischer Auflösungsskalierung ebenfalls zu Problemen wie Abstürzen des Systems oder Bildfehlern kommen, weshalb auf diese Funktionen noch verzichtet werden sollte. AMD arbeitet bereits mit den Entwicklern zusammen, um diese Probleme zu beheben.

Der neueste AMD Adrenalin-Treiber kann direkt über die Website des Herstellers heruntergeladen werden.