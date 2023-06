YouTube Primetime: Kostenpflichtige Kanäle ab sofort auch in Deutschland verfügbar

In den USA bietet YouTube bereits seit einiger Zeit verschiedene kostenpflichtige Kanäle an. Künftig ist es auch in Deutschland möglich, bestimmte Kanäle kostenpflichtig zu abonnieren.

Die Nutzung von Primetime-Kanälen bei YouTube selbst aktuell keine Plus-Mitgliedschaft voraus, lediglich eine Zahlungsmöglichkeit bei dem verwendeten Account muss interlegt sein.

Während YouTube Premium die Werbung auf der Plattform auf ein Minimum reduziert, wird mit Primetime-Kanälen ab sofort das Video-Angebot aufgestockt. Zu den Anbietern von Primetime bei YouTube gehören zum Start unter anderem Crime + Investigation Play, European League of Football, Fernsehen mit Herz, Motorvision TV, Sport1+, Sportdigital Fussball, History Play und World of Freesports sowie ARD Plus. Noch in diesem Jahr soll das Angebot der Primetime-Kanäle aber noch erweitert werden.

Die Preise pro Primetime-Kanal variieren dabei stark und liegen derzeit zwischen 2,99 und 39,99 Euro pro Monat. Der Kanal "European League of Football" stellt mit 39,99 Euro pro Monat derzeit den teuersten Kanal dar, was vor allem an den Rechten für die Fußballübertragungen liegen dürfte. YouTube selbst legt dabei die Preise für die Kanäle fest und will seinen Kunden damit die Möglichkeit bieten, die Video-Plattform um verschiedene Streaming-Dienste zu erweitern. Dank der starken Infrastruktur kann YouTube über die eigene Plattform eine Vielzahl Nutzern von Streaming-Diensten vereinen.

Ein ähnliches Angebot bietet Amazon bei Prime Video bereits seit 2017 an. Kunden können auch über den Video-Dienst von Amazon spezielle Kanäle zusätzlich monatlich aktivieren, um weitere Inhalte freizuschalten. Alternativ können noch einzelne Videos- und Filme geliehen oder gekauft werden. Der Rollout von den Primetime-Kanälen erfolgt gestaffelt, weshalb nicht jedem YouTube-Nutzer bereits jeder angekündigter Kanal zur Verfügung steht.