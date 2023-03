Luna: Neuer Cloud-Gaming-Dienst von Amazon auch in Deutschland verfügbar

Amazon* hat den eigenen Cloud-Gaming-Dienst "Luna" hierzulande vorgestellt. In drei verschiedenen Abonnements können Gamer den Dienst nutzen.

Der Cloud-Gaming-Dienst "Luna" wird in den USA bereits seit über einem Jahr angeboten. Hierzulande und in n Großbritannien hat sich der Release allerdings bis jetzt hinausgezögert.

In der günstigsten Variante für knapp 5 Euro monatlich bietet Amazon das "Jackbox Games"-Abo mit sogenannten "Partyspielen" an. Für das "Luna+"-Abo werden rund 10 Euro monatlich verlangt, den Abonnenten stehen dabei schon über 200 Games wie "Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition" bis "Resident Evil 2" zur Verfügung.

Mit dem "Nobel"-Abo für rund 18 Euro im Monat wird zusätzlich noch die Spiele-Bibliothek von Ubisoft angeboten, sodass auch alle größeren Spiele von "Assassin's Creed" bis "Far Cry" über Luna von Amazon gespielt werden können. Darüber hinaus biete Amazon einige wechselnden Spiele im "Amazon-Prime"-Abo an. Einen zusätzlichen Test-Zugang bietet Amazon für eine Woche zusätzlich noch komplett gratis an.

Über die Integration von einem Ubisoft-Connect-Konto können viele Spiele, welche über den Dienst von Ubisoft erworben worden sein, auch über Luna bei Amazon hinzugefügt werden. Dank der Unterstützung vieler Geräte, Windows, MacOS, iOS und auch Android sowie FireTV und Chromebooks soll Luna auf einer ganzen Reihe von Geräten lauffähig sein. Dank der Berechnung der Spiele in der Cloud wird für die Nutzung des Anwenders nur eine stabile und schnelle Internetverbindung vorausgesetzt. Passend zu dem Start von Luna wurde auch ein Controller für 69,99 Euro vorgestellt, welcher den Dienst voll unterstützt.

Neben Amazon bietet auch Nvidia mit "GeForce Now", Microsoft mit dem "Xbox Cloud Gaming" und Sony mit "PlayStation Plus" ähnliche Dienste für den PC oder die jeweilige Konsole des Herstellers an.