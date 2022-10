Windows 11: Android-Apps und Spiele ab sofort über den Amazon-Store verfügbar

Mit dem neuen Windows Subsystem for Android, welches in dem neuesten Update von Windows 11 enthalten ist, können nun viele Android-Apps direkt aus dem Betriebssystem von Microsoft getestet und ausprobiert werden.

Das Update für den Amazon App Store wurde in der Preview-Version von Windows 11 bereits Testern seit Februar 2022 angeboten. Mit dem neuesten Update-Release vom September hat Microsoft inzwischen auch das Subsystem for Android auch Nutzern in anderen Regionen der Welt, unter anderem Deutschland, zur Verfügung gestellt. Nach Angaben von Microsoft ist das Subsystem jetzt offiziell fertiggestellt, wenn auch noch vereinzelte Probleme zu erwarten sind.

Das Windows Subsystem for Android basiert auf dem Open-Source-Projekt ohne die Google-Dienste, welches in der Version von Android 12.1 bei Windows 11 genutzt wird. Zur Emulation des Betriebssystems wird ein aktueller Core-i-Prozessor der achten Generation oder ein Ryzen-3000-Prozessor vorausgesetzt, sowie ein größerer Arbeitsspeicher von mindestens acht Gigabyte. Alternativ kann auch ein System mit Qualcomm Snapdragon 8c genutzt werden.

Eines der größten Probleme bei der Emulation stellt dabei die Eingabe mit Maus und Tastatur dar. Viele Apps von Android sind nicht für die Eingabe mit den externen Eingabegeräten konzipiert und funktionieren nur zufriedenstellend mit Touch-Displays. Entwickler von Android-Apps können allerdings verhältnismäßig einfach die Steuerung an die Maus- und Tastatur für PC-Anwender anpassen und damit ihren möglichen Kundenkreis deutlich erweitern.