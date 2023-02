Starlink: Satelliteninternet ab sofort auf allen Kontinenten verfügbar

Das Satelliteninternet Starlink von SpaceX wird ab sofort auch in Nigeria angeboten und ist damit auf allen sieben Kontinenten der Welt verfügbar.

Das Weltraumunternehmen SpaceX hatte bereits Ende Sommer 2022 angekündigt, das Satelliteninternet mit dem Namen "Starlink" auf allen Kontinenten anbieten zu wollen. Mit der Verfügbarkeit von Starlink in Nigeria ist dies nun geglückt.

Die Verfügbarkeitskarte von Starlink zeigt, in welchen Teilen der Welt das Satelliteninternet verfügbar und auch angeboten wird. Mit Japan wird auch ein asiatisches Land gelistet, sodass mindestens ein Land auf allen sieben Kontinenten an Starlink angebunden ist.

Starlink ist in ganz Europa, weiten Teilen von Nordamerika, Südamerika, Australien, sowie kleinen Regionen in Afrika und Asien verfügbar. Die Karte zeigt zudem, dass andere Länder in den kommenden Jahren noch hinzukommen sollen. Wie die Karte von Starlink allerdings auch aufzeigt, werden mit Russland und China zwei große Länder nicht mit dem Satelliteninternet versorgt. Das amerikanische Unternehmen scheint aktuell auch keine Erlaubnis für die Nutzung einholen zu wollen.

Die Nutzung des Dienstes ist dank des umfassenden Satellitennetzwerks fast auf der ganzen Welt nutzbar, wenn auch der Dienst nicht in jedem Land gebucht werden kann. Im Iran beispielsweise sollen seit Wochen mehrere Starlink-Antennen gesetzeswidrig genutzt werden. Die Regierung erlaubt die Nutzung des Satelliteninternets nicht. Darüber hinaus wird Starlink auch im aktuellen Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine für die Kommunikation der ukrainischen Truppen genutzt.

SpaceX setzt für den Betrieb von Starlink rund 3.000 Satelliten ein. Aktuell sollen mehr als eine Million Anwender das Internet über die Satelliten nutzen.