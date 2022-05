Phanteks AMP 1000: Modulares Netzteil mit 1.000 Watt ab sofort auch in WeiÃŸ erhÃ¤ltlich

Montag, 16. Mai. 2022 16:52 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neueste Variante des Phanteks AMP 1000 bietet sich in komplett weißer Farbgebung und mit weißen, gesleevten Kabeln an.

Das AMP-1000-Netzteil von Phanteks ist ab sofort auch in Weiß erhältlich. Das Netzteil bietet eine maximale Ausgangsleistung von 1.000 Watt und erreicht dies mit einem Single-Rail-Design mit 83 A. Das AMP 1000 kann als vollmodulares Modell nur mit den wirklich benötigten Kabeln der Hardware angeschlossen werden und nimmt dadurch nicht unnötig viel Platz im Gehäuse sein. Für den Anschluss von leistungsstarken Grafikkarten sind gleich drei 6+2-Pin-PCIe-Anschlüsse verbaut, dazu gesellen sich zwei 4+4-Pin- und zwei 8-Pin-EPS-Anschlüsse für die CPU-Stromversorgung. Zu den weiteren Anschlussmöglichkeiten zählen vier SATA-Stecker oder Molex-Adapter.

Die maximale PCIe-Kabellänge wird genau wie die Länge der CPU-Kabel mit 65 Zentimetern angegeben. Der verbaute 120-mm-Lüfter arbeitet in einem semi-passiven Modus und bietet dabei eine automatische Steuerung, je nach angelegter Last. Das Netzteil wird mit den verschiedenen Schutzmodi OPP (Over Power Protection), OVP(Over Voltage Protection), SCP(Short Circuit Protection), OCP (Over Current Protection), OTP (Over Temperature Protection) sowie No-Load Protection und Reset Protection beworben.

Das ATX-Netzteil mit 1.000 Watt ist nach dem 80-PLUS-Gold-Standard zertifiziert und wird ab sofort für 159,90 Euro bei Caseking.de gelistet.